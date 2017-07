Operação apreende dois táxis irregulares na Zona Leste

Operação é realizada para coibir tráfego de veículos irregulares -Foto: Divulgação

Equipe de fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) apreendeu dois táxis com documentação irregular na madrugada deste domingo, (23), no Campo do Bahia, bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

A apreensão foi feita durante uma operação conjunta, coordenada pela 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, que também contou com o apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

De acordo com a assessoria da SMTU, dos veículos estava trafegando com documentação atrasada e, em relação ao outro táxi, o motorista estava sem o ‘Carteirão’, documento de porte obrigatório. Um efetivo de 14 fiscais da SMTU acompanhou a operação da PM no local, abordando mototaxis, táxis e ônibus que trafegavam ou estavam parados próximo ao Campo.

Leia também: Manifestação de taxistas e mototaxistas paralisa trânsito em Manaus

Durante as abordagens um total de nove veículos foram apreendidos, sendo sete pelo Manaustrans por estacionamento em local proibido. Ainda durante a operação, a PM realizou revista nas pessoas que estavam no local.

Após a ação, a equipe de Fiscalização da SMTU se deslocou até a Rua Urariá, no São José, onde realizou abordagens de fiscalização em mototaxis e táxis.

“É importante que haja maior interação entre os órgãos para coibir irregularidades e combater o transporte ilegal na cidade. Manteremos essas ações para valorizar cada vez mais quem obedece normas relativas ao transporte de passageiros”, destacou o superintendente da SMTU, Ronaldo Brito.

Balanço

Nos primeiros seis meses de 2017, a SMTU já apreendeu 1.187 veículos, com os mototáxi liderando o número, com 803 apreensões. Os táxis representam o segundo maior volume com 160 veículos recolhidos ao parqueamento, seguido das lotações clandestinas, com 75 apreensões, e os táxis fretes clandestinos, com 46 veículos.

Leia mais:

Mototaxistas lançam aplicativo para concorrer com Uber em Manaus

Taxista é suspeito de dopar e roubar cliente durante ‘corrida’ em Manaus

Taxistas e mototaxistas se unem em protesto contra Uber e Yet Go