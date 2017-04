Operação Águia prende nove pessoas e apreende drogas e armas 

Em torno de 800 policiais fizeram parte da operação Águia na noite desta quinta-feira (13), que teve o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo em todas as zonas de Manaus no feriado prolongado da Semana Santa. Durante a operação, nove pessoas foram presas, quatro veículos recuperados e drogas e armas apreendidas.

O lançamento foi feito na sede da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Cidade Nova, pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel David Brandao. A Operação cobriu toda Manaus, com atenção para algumas áreas da cidade que registraram o aumento de ocorrências de crimes, dentre elas o Conjunto Viver Melhor, e bairros da zona Sul de Manaus. Tanto o secretário quanto o comandante geral acompanharam a operação nas ruas.

O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, destacou que a Operação é integrada e acontecerá por todo fim de semana. “Hoje todas as equipes da PM estão empenhadas, além de equipes da Polícia Militar e Secretaria de Segurança. A operação gera um resultado muito positivo porque é uma saturação, primeiro de visual, depois em ações especificas nas avenidas e bairros da cidade”, disse.

De acordo com comandante da Polícia Militar, coronel David Brandao, a operação tem o objetivo de garantir a segurança da população durante o feriado. “Toda a capital está recebendo essa operação, que tem o objetivo de manter a segurança da cidade. Estamos fazendo barreiras para vistoriar veículos e ônibus, e incursões em vielas, becos, finalizando com abordagens em bares”, afirmou.

Durante a operação, foram abordadas 4.193 pessoas, além de revistados 1.134 carros pequenos, 131 táxis, 1.009 motos, 73 moto-táxis, 22 ônibus, quatro microônibus tipo lotação e 17 bares.

Foram presos: John Brackley Silva de Freitas, 24, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; Denilson Santiago, 24, por tráfico de drogas; Weslen Lima Vieira, 18, com um veículo roubado; Alexandre Mendonça Campos, 18, Diego Almeida Gama, 21, Darlan Carvalho Costa, 19, por tráfico de drogas; Carlos Alberto Araújo, 52, por porte ilegal de arma de fogo; Mauricio Braga da Silva, 24, por furto qualificado tentado; e Willison dos Santos Ferreira, 24, foragido do Sistema Prisional, que estava com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio.

A operação vai continuar até a madrugada de segunda-feira (17). Policiais que atuam na área administrativa da SSP-AM foram convocados e irão atuar no policiamento ostensivo durante o feriado.

Com informações da assessoria