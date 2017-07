‘Open Quarta’ reúne amantes de motos e carros antigos

Entre os modelos estão o tradicional Fusca, Landau, Opala e Cadillacs. – Divulgação

Quem vê um carro ou moto antiga na rua pode até estranhar, mas é fascinante vê-los. Esses veículos possuem um valor inestimável para pessoas que têm saudosismo, nostalgia e um gosto pelo design retrô. Eles são raros, possuem mais de 30 anos e mantêm suas características originais. Os “antigos mobilistas” ou apenas apreciadores desses clássicos em Manaus, nesta quarta-feira(19), a partir das 20h, podem conferir a exposição deles no evento “Open Quarta”. O acesso é gratuito.

Entre os modelos estão os tradicionais Fusca, Landau, Opala e Cadillac. O Clube de Carros do Amazonas é parceiro do evento e se reúne na Open Quarta do El Barbero, que oferece de brinde, aos que levam suas relíquias para desfilar no evento, o primeiro chopp da noite.

O som que vai predominar na exposição será o Classic Rock. O público também poderá conferir o trabalho do tatuador Deives Levy – que atende os clientes a preços especiais. Outra atração será o mercado de pulgas com peças exclusivas de decoração e para colecionadores.

No evento haverá ainda Chopps a R$ 5 que podem ser acompanhados do aclamado ChurrasKustom, feitos na hora pelo chef Daniel Feitosa, responsável pela Taverna Fome do Cão.

O endereço é na avenida Pedro Teixeira, 351, Dom Pedro, ao lado do colégio La Salle. O Open Quarta, promovido pela Big House, onde se encontram a barbearia El Barbero, o restaurante Taverna Fome do Cão e o estúdio de tatuagem Le Vip.

Bruna Chagas

EM TEMPO

