Open Kratos estreia com sucesso e grandes lutas em Manaus

O evento apresentou grandes combates e revelou o talento de atletas das comunidades – Emanuel Mendes/ assessoria

A primeira edição do Open Kratos de Jiu-Jítsu reuniu aproximadamente 300 atletas neste sábado, 29 de julho, nos tatames montados dentro da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACS), na rodovia Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Sob a liderança do mestre Orlean Smith, a Kratos Top Team venceu a competição por equipes e faturou R$ 400 de prêmio. O segundo lugar ficou com o time da professora Andréa McComb, que recebeu R$ 200 de bonificação. O terceiro lugar ficou com a Geração Eleita, que embolsou R$ 150. A Associação Monteiro foi quarta colocada na classificação geral por academias.

O evento apresentou grandes combates e revelou o talento de atletas das comunidades onde o jiu-jítsu significa o resgate social da juventude. O faixa azul Cassiano Silva de Oliveira, de 16 anos, atleta da academia Omar Salum, foi campeão de sua categoria ao vencer três adversários.

“Faz quatro anos que comecei a treinar na academia do professor Othon Sevalho a convite de um amigo que disse que o esporte ia me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. No início da carreira só levava porrada, mas hoje estou sentindo o gostinho da vitória nos principais campeonatos”, disse o jovem lutador, que mora no Monte Sinai, Zona Norte de Manaus.

No feminino, uma das atletas de destaque foi Larissa Nicácio, campeã na faixa verde 14/15 anos pesadíssimo ao superar duas adversárias no tatame. A atleta da Nova Opção também disputou o Open Kratos na faixa azul até 60 kg e fechou a competição com chave de ouro.

