Onze quilos de drogas são encontrados em sacos de farinha no porto de Tefé

Aproximadamente 11 quilos de entorpecentes foram encontrados em sacos de farinha, que estavam dentro da embarcação ‘Estrela de Davi’, no porto do município de Tefé (a 575 KM de Manaus). A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima na tarde de terça-feira (27).

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram ao local apontado pelo denunciante e realizou a revista. Os 10 pacotes da substância, supostamente Skank, estavam em dois sacos de farinha. O entorpecente pesa no total 11,246 quilos.

De acordo com a PM, não foi possível localizar o proprietário do material apreendido. Entretanto, os sacos estavam identificados com o nome de ‘Genival Correia’ e viriam para a capital amazonense.

A droga foi conduzida e apresentada na 5° Delegacia Interativa de Polícia, em Tefé, para as providências cabíveis.

