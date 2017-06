Onze montagens de todo país disputam no Festival Breves Cenas em Manaus

Com uma programação inteiramente gratuita, o Festival Breves Cenas de Teatro chega a oitava edição, sem interrupções em sua realização, e como o único evento teatral e competitivo do Amazonas com alcance nacional. Um curto tempo para encantar a plateia e os jurados. Esse é o desafio de 11 grupos teatrais de diferentes estados no País na oitava edição do Festival Breves Cenas, que inicia nesta quinta-feira (8), no Teatro Amazonas.



Com o mínimo de quatro minutos e 49 segundos e, o máximo, de 15 minutos, os selecionados precisam passar enredo, interpretação e emoção a quem assisti ao festival para garantir o troféu no encerramento, que será neste domingo (11).“Reunir grupos de todo o Brasil permite um intercâmbio entre os artistas e deles com o público. Temos sempre casa lotada, tanto na mostra competitiva no teatro quanto na programação paralela em outros espaços culturais da cidade”, diz o diretor geral do festival, Dyego Monnzaho, ressaltando que a cada edição a estimativa de público é de 5 mil pessoas somente no Teatro Amazonas.

Diferentes linguagens, entre elas palhaço (clown), comédia, drama, performance, tragicomédia, teatro do absurdo entre outros, estão representadas nas cenas que foram selecionadas para esta edição.

Critérios como diversidade da obra, valores estéticos e artísticos; a representatividade do objeto de arte em questão, somada a sua originalidade, riqueza de linguagem, valorização da pesquisa; e o seu potencial diálogo estético travado com o público e artistas foram levados em consideração pela curadoria para a escolha das montagens.

“Recebemos mais de 100 inscritos de todas as regiões do País e teremos um intenso reflexo do panorama teatral brasileiro, representados por diversos grupos, companhias e artistas independentes”, destaca Dyego Monnzaho. Estados como Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e São Paulo tiveram grupos selecionados.

Programação

08/06/2017 (Quinta-feira)

Abertura

“Separação de dois esposos” -CIA Um de nós (AM)

“Tchekhov em solo: Malefícios do tabaco – Trupe Andarilhos (RJ)

“A excêntrica família de clowns” – CIA de teatro Língua de Trapo (AM)

09/06/2017 (Sexta-feira)

“As Lavadeiras” – CIA 3 Entradas (SP)

“Recolon” – Leonardo Scantelruy (AM)

“Empoeiradas” – Casa 407 Coletivo de Teatro (RJ)

“Grande Edgard” – Grupo Zona II (CE)

10/09/2017 (Sábado)

“Last Dance” -Este Coletivo (MG)

“De Encontro” – Grupo Criatê Arte e Produção (AM)

“Macacos” – CIA do Sal (SP)

“Matador de Santa” – Carranca Coletivo (RJ)

11/06/2017 (Domingo)

Premiação e shows

Convidados

