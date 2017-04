Onze lojas são autuadas por poluição sonora no Centro

Uma operação de combate à poluição sonora, realizada na manhã desta sexta-feira (7), no Centro, autuou 11 lojas flagradas fazendo uso de caixas amplificadoras na frente dos estabelecimentos. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil.

A ação é parte do trabalho de controle do volume de som proveniente das lojas e foi a primeira realizada este ano no centro comercial da cidade em conjunto com as Polícias Civil e Militar. Sete equipamentos foram apreendidos e oito estabelecimentos receberam interdição para uso de som.

O efetivo de fiscais e policiais se dividiu em dois grupos, que percorreram as ruas Marechal Deodoro, Guilherme Moreira, Marcílio Dias e avenida Sete de Setembro. A ação atendeu à requisição do Ministério Público Estadual (MPE), referente a denúncias recebidas por transeuntes e trabalhadores da área.

“Já realizamos este ano, cinco operações noturnas em conjunto com o Batalhão Ambiental e a Dema e retornaremos ao Centro para garantir o sossego na área, principalmente para quem utiliza a Biblioteca Pública existente na área”, afirmou o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Victor.

O delegado titular da Dema, Samir Freire, destacou a necessidade do combate permanente à perturbação do sossego e a poluição ambiental na área central de Manaus. “Essa operação visa combater os problemas da poluição sonora causada pelos equipamentos sonoros que são colocados na frente das lojas. Temos recebido muitas reclamações da população e como órgãos fiscalizadores vamos realizar esse combate”, afirmou.

Com informações da assessoria