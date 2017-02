Onze igarapés de Manaus recebem serviços de dragagem

Para evitar alagações, a Prefeitura de Manaus vem realizando serviços de dragagens nos igarapés de todas as zonas da cidade. As obras são feitas em caráter emergencial em 11 igarapés. O trabalho é uma forma eficaz de evitar o assoreamento dos rios, ajudando a desobstruir o leito com a retirada de entulhos e o excesso de areia.

Para dar uma resposta imediata a população, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) está aumentando suas equipes e máquinas com serviços diários. “Fazemos, por meio de oficio ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), solicitação de uma série de termos para que possamos fazer a dragagem nos igarapés. Hoje, estamos com 15 áreas de dragagem, e já solicitamos mais 10 novas áreas do Ipaam. Então ficaremos com 25 frentes de atuação simultâneas de dragagem para minimizar os transtornos”, informou o subsecretário de serviços básicos, Antônio Peixoto.

A prefeitura também leva em conta, mesmo em áreas de riscos, locais onde existem casa nas encostas dos igarapés e até construídas por cima dos leitos, a população é um fator importante na ação. “Nós estamos trabalhando com quinze máquinas e dragando principalmente nas zonas Norte e Leste. O trabalho de prevenção em lugares de difícil acesso tem mostrado retornos positivos. Onde estamos fazendo o trabalho, não alaga mais”, completou.

Dona Maria Elena dos Santos Gomes, 57, mora na comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira, zona Leste, há 22 anos. Segundo ela, no local o serviço de dragagem ajudará muito os moradores. “Essa ação melhora 100% a nossa situação. O ideal seria um rip-rap. Essas últimas chuvas têm deixado todo mundo de surpresa”, disse.

Além da dragagem, são feitos também serviços de conscientização junto as lideranças comunitárias para que os moradores não joguem lixos nos igarapés. A Seminf sempre trabalhou com dragagem, e durante os anos de 2015 e 2016, os serviços foram feitos fortemente. No final de dezembro de 2016 quando iniciaram as chuvas, os serviços foram intensificados.

Igarapés como o do Franco, na avenida Brasil, do Fazendinha, da rua Palmeira do Mirití, do Passarinho e o do Bairro Novo são alguns dos pontos onde a prefeitura tem atuado.

Com informações da assessoria