ONU amplia sanções econômicas contra Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta sexta-feira (2) uma resolução que amplia as sanções econômicas impostas à Coreia do Norte por causa do seu programa balístico e nuclear, que vem se intensificando apesar das advertências das Nações Unidas. A resolução, que estava sendo impulsionada nas últimas semanas pelos Estados Unidos e pela China, foi aprovada unanimemente pelos 15 membros do Conselho. A informação é da agência EFE.

O texto amplia para mais 24 indivíduos e quatro empresas ou instituições as sanções econômicas que haviam sido impostas previamente ao regime de Pyongyang, ao mesmo tempo em que condena, nos mais duros termos, os últimos testes balísticos do país.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE