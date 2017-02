Onix segue na dianteira entre os veículos mais financiados

A unificação dos setores de mecânica e serviços de veículos leves e pesados da indústria automobilística na Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços (AutomecC 2017) deverá trazer mais facilidades aos expositores, aumentar o número de visitantes e otimizar as ações que ocorrerão durante o evento.

A feira que acontece em São Paulo, de 25 a 29 abril de 2017, é considerado o maior evento de equipamentos de reposição da América Latina que volta a reunir os setores da indústria de veículos pesados, leves e comerciais.

O evento é organizado pela Reed Exhibitions Alcantara Machado. A nova edição da feira de alcance internacional acontecerá no mais moderno espaço de exposição da cidade, o São Paulo Expo Exhibition&Convention Center, localizado na rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, na Vila Água Funda.

A importância da unificação dos setores na Automec vem em bom momento de acordo com o diretor comercial do Mercado de Reposição e Marketing de Autopeças do Grupo Randon, Paulo Gomes. “As nossas empresas têm procurado otimizar as ações, unindo forças, reduzindo custos e focando no atendimento ao cliente”, destaca. Ele afirma que esse tipo de atuação do grupo vai justamente ao encontro do novo formato da Feira.



Para o presidente do Sindirepa Nacional e Sindirepa-SP, Antonio Fiola, além de a unificação dos segmentos leves e pesados ser o pleito do setor, traz de volta toda a força do evento, garantindo mais participação de fabricantes como expositores e atraindo mais público. “Estamos muito satisfeitos com essa proposta e acreditamos que a feira será um sucesso”, diz.

O coordenador do Grupo de Manutenção Automotiva (GMA) e conselheiro do Sindipeças para o mercado de reposição, Elias Mufarej, avalia que outros dois fatores que devem contribuir para o sucesso da feira e que marca esta nova fase, são o local que permite melhor disposição dos estandes por segmentos, e o momento favorável para o aftermarket que se destaca por atender a diversificada frota circulante estimada em 42,5 milhões de veículos.

São mais de 5 mil itens em produtos de injeção eletrônica, ignição, diesel, climatização & arrefecimento, equipamentos e suspensão & direção, além de serviços para as linhas leve e pesada. “Dessa forma, a reunificação da feira contribui diretamente com a estratégia da Delphi e transforma o evento em uma oportunidade ainda mais rica para os negócios da empresa”, afirma Elias Mufarej.

Expectativa

Para Automec 2017 são esperados pela organização mais de 70 mil visitantes e 1,5 mil marcas nacionais e internacionais de 62 países.

Entre as marcas com participação confirmada estão: Bosch, ZF Service, Schaeffler, Continental, Dana, Dayco, Magneti Marelli, Mann+Hummel, MTE Thomson, Gedore, Sabo, Mahle, Motul, Delphi e Valeo.

EM TEMPO