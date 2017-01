Ônibus voltam a operar com 100% da frota

Na manhã dessa quarta-feira os manauaras que dependem dos ônibus ficaram aliviados ao perceberem que a operação do transporte coletivo da cidade foi normalizada.

De acordo com informações do Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas (Sinetram), 1,4 mil veículos estão na rua, fazendo a rota de mais de 220 linhas.

Fiscais do Sinetram acompanharam a liberação do ônibus nas garagens das empresas durante a madrugada e constataram que tudo está funcionando centro do padrão.

A decisão de acabar com a greve foi tomada pelo sindicato ainda na tarde de ontem depois que uma rodada de negociações, chefiada pelo prefeito Arthur Neto, foi aberta.

Sindicato dos rodoviários, Sinetram e Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), participam das conversas sobre o futuro do transporte coletivo.

Os rodoviários reivindicam um ajuste no dissídio coletivo que, de acordo com eles, está defasado desde o ano passado.

Já os empresários querem um aumento no preço da passagem, que ainda é o mesmo de 2014, apesar da inflação.

Todo o embróglio deve ser resolvido nos próximos dias. É o que garatiu a prefeitura de manaus, que para atender às demandas de rodoviários e empresários, não descartou um aumento na passagem.

“Vamos tentar aumentar o subsídio que já é pago pela prefeitura dentro do possível. Em primeiro lugar estão os interesses do povo de Manaus, precisamos resolver essa situação”, disse o prefeito.

Não tem mais prisão

Depois que a operação do sistema de transporte coletivo foi normalizada o juiz Adilson Maciel Dantas decidiu revogar o mandado de prisão da diretoria do Sindicato dos rodoviários.

“Não há razão para a permanência do decreto de prisão dos diretores”, é o que diz a decisão que determina o recolhimento dos mandados de prisão.

Na lista de prisões estavam os nomes de Givancir de Oliveira Silva, presidente do sindicato, Josildo de Oliveira Silva, vice-presidente, Élcio Campos Rêgo, secretário geral, João Batista Rodrigues do Nascimento e Josenildo de Oliveira e Silva.

Gabriel Costa

EM TEMPO