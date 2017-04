Ônibus voltam a circular após protesto e seguem até 1h

“Toda a frota de ônibus do transporte público está circulando normalmente desde às 18h, desta sexta-feira (28), após o término das manifestações em Manaus“, informou o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM), Josildo Oliveira. Os veículos vão fazer as rotas normalmente até às 1h da madrugada deste sábado (29). O anúncio foi divulgado à reportagem às 20h desta sexta.

Na ocasião, Josildo rebateu as afirmações dos empresários que anunciaram que mais de 530 mil usuários foram prejudicados pela paralisação, gerando um prejuízo de R$ 1,4 milhão.

“Em dia chuvoso, como aconteceu hoje, é impossível 530 mil passageiros usarem o transporte público em Manaus. Esses números não mostram a realidade da população”, justificou.

Ainda conforme o sindicalista, há muitos boatos nas redes sociais tentando manchar a imagem da classe de trabalhadores do transporte público na capital amazonense.

“As pessoas compartilham muitos assuntos, mas pouco sabem sobre a realidade que nosso país está vivendo. É preciso envolver mais a sociedade nessas questões políticas e aprofundar as discussões em temas de interesse público. Não basta só compartilhar notícia, tem que saber interpretar, de fato, a mensagem que queremos transparecer. Estamos lutando por uma causa que afeta todo o país”, justificou Josildo Oliveira.

Questionado sobre uma nova paralisação no transporte público de Manaus, Josildo informou que o sindicato já estuda uma nova paralisação, mas com data a definir.

Paralisações

Os ônibus de Manaus, que paralisaram as atividades de transporte público durante a manhã desta sexta-feira (28), voltaram a parar às 15h, horário marcado para o início do protesto contra as reformas trabalhista e da previdência no Centro da capital amazonense.

Os veículos iniciaram a paralisação no mesmo local da manhã, na avenida Epaminondas, próximo da Igreja da Matriz, e uma fila de veículos segue até a avenida Constantino Nery.

Prejuízos

Pela manhã, 493 coletivos foram obrigados pelos rodoviários a permanecer nas garagens. Nas ruas e terminais, foram paralisados outros 388 coletivos, totalizando 881 ônibus, o que equivale aproximadamente a 80% da frota. Cerca de 530 mil usuários foram prejudicados pela paralisação, gerando um prejuízo de R$ 1,4 milhão.

Isac Sharlon

EM TEMPO