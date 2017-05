Ônibus perde a roda na descida da ponte entre São Raimundo e Aparecida

Passageiros que estavam no ônibus Viação São Pedro tomaram um susto, no início da tarde desta sexta-feira (19), quando uma das rodas se soltou e o veículo começou a se arrastar pela rua 5 de Setembro, em frente ao Centro de Convivência da Família do bairro de Aparecida, na Zona Sul. Ninguém se feriu, porém o trânsito no local é complicado.

A roda que se soltou, provavelmente por problemas mecânicos ou de manutenção, foi parar no gradil do Centro de Convivência sem atingir ninguém que passava a pé pelo local.

O ônibus trafegava no sentido São Raimundo-Centro e havia acabado de cruzar a ponte quando o incidente aconteceu.

O Manaustrans já informou pelo Twitter que já há um agente de trânsito no local para ordenar o fluxo de veículos, uma vez que a rua onde o ônibus está é de mão dupla.

Um guincho já está em deslocamento para retirar o ônibus do local.

Com informações de Raphael Sampaio

EM TEMPO