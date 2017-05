Ônibus não param em parada e usuários pedem providências

Os usuários do transporte coletivo que dependem da linha 121 denunciaram, na tarde desta quinta-feira (4), o descaso dos motoristas que atuam no trajeto. Segundo os passageiros, que passaram mais de 1h30 esperando o coletivo, os condutores da linha não pararam no ponto de ônibus próximo da Concessionária Benarrós, no bairro São Jorge, nesta quinta-feira (4).

A agente de limpeza, Nair da Silva Pinheiro, 46, todos os dias após o serviço se dirige para a parada de ônibus, localizada no início da avenida São Jorge, próximo à Ponte Artur Bernardes, e conta com a colaboração dos motoristas do 121. Isso quando algum decide parar no local.

Segundo Nair, este ônibus é o único que passa na área com direção a Compensa 3, bairro do seu destino final. Entretanto, os motoristas estariam ignorando o aceno das pessoas na parada de ônibus citada. “Eu estou aqui há mais de uma hora esperando o ônibus para ir para casa, já passaram três linhas do 121 e nenhum motorista parou para a gente. Eles veem as pessoas acenando e de propósito não param na parada. Duas pessoas já cansaram e foram embora a pé. Isso é um descaso, a passagem é cara e nós já voltamos cansados do trabalho para casa. O serviço continua quando eu chego na minha residência. A gente dá duro em casa e fora dela para ser tratada desse jeito” afirma.

Outra denúncia da agente é a de que além de passarem direto pelo ponto de ônibus, os motoristas também não estariam cumprindo a rota completa dentro do bairro Compensa.

“Eles param lá na rua principal e nós temos que descer andando porque a maioria deles não desce até as ruas de baixo. O trajeto original é descer, mas a população tem que descer na principal e ir andando. Às vezes eu espero mais de duas horas naquela parada e, quando eu chego no bairro, ainda ando muito até em casa” disse.

A equipe de reportagem de EM TEMPO entrou em contato com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). De acordo com a assessoria do órgão, foi constatado que dois ônibus não cumpriram o percurso necessário e a empresa São Pedro, responsável pela linha, já teria sido notificada ainda durante esta quinta.

A assessoria também ressaltou a necessidade do usuário fazer uma denúncia formal para o número 118 do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) da SMTU, e assim exigir as providências.

Laize Minelli

EM TEMPO