Ônibus fica totalmente destruído após incêndio, na Avenida das Torres

Um ônibus, da linha 446, da empresa União Cascavel, ficou totalmente destruído após um incêndio na tarde desta sexta-feira (2), na Avenida das Torres, próximo ao retorno do conjunto Boas Novas, na Zona Leste de Manaus. O trânsito na região foi afetado pelo incidente, o que dificultou a chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com os Bombeiros, o sinistro no veículo foi registrado às 13h41. As chamas do ônibus estavam altas e a fumaça podia ser vista à distância. Duas viaturas foram deslocadas para o local.

Segundo o motorista do ônibus, Reginaldo Corsina da Silva, a possível causa do incêndio teria sido o rompimento da mangueira de alimentação do motor, que resultou no superaquecimento do equipamento e por fim no incêndio.

Conforme a corporação, durante a atuação da equipe não havia pessoas no interior do veículo, e não foi registrada nenhuma vítima. Os danos foram apenas materiais.

Por equipe EM TEMPO Online