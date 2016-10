Ônibus extras irão circular no dia de Finados e trânsito será monitorado no entorno dos cemitérios

Um esquema especial para o transporte coletivo será adotado nesta quarta-feira (2), para atender a população que vai aos cemitérios de Manaus. A operação deve incluir a circulação de linhas extras, ampliação do itinerário e reforço da frota de linhas normais.

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) deve coordenar ações operacionais direcionadas ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, o Parque Tarumã, por este ser o que recebe a maior quantidade de visitantes.

Monitoramento do trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito a partir das primeiras horas da madrugada desta quarta, com objetivo de buscar garantir a fluidez do trânsito e o acesso seguro dos visitantes aos cemitérios.

Além da fiscalização e operação nos principais cemitérios, os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) vão monitorar a circulação de veículos e pedestres em outros cemitérios da cidade, com apoio de viaturas e motocicletas.

Veja o que muda no trânsito no feriado

São João Batista: a rua Maceió, Zona Centro-Sul, será interditada nas primeiras horas de quarta-feira, no sentido bairro/centro, no trecho entre a rua Marciano Armond (atrás do Reservatório Mocó) e a avenida Álvaro Maia. O fluxo será desviado à direita para a rua Marciano Armond e, posteriormente, à esquerda para a rua Santos Dumont, em direção à avenida Álvaro Maia.

No sentido centro/bairro, a rua Maceió, será interditada somente no horário da missa (18h) no trecho entre a avenida Álvaro Botelho Maia e rua Marciano Armond.

A avenida Álvaro Maia será também interditada na madrugada de quarta-feira, no sentido Praça 14/Compensa, no trecho entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio será à esquerda para a rua Major Gabriel, permanecendo a direita livre para a rua Maceió em direção à Darcy Vargas, até o horário da missa, às 18h.

Santa Helena: o fluxo de veículos nos corredores próximos ao Cemitério Santa Helena, no bairro de São Raimundo, Zona Oeste, terá as seguintes alterações: a Rua São Sebastião será interditada a partir da 5h de quarta-feira, no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério.

Nossa Senhora de Aparecida (Tarumã): a avenida do Turismo, Zona Oeste, não será interditada no dia de Finados. Apenas os retornos no canteiro central em frente ao cemitério serão fechados. O acesso ao cemitério será realizado pelo primeiro portão e a saída pelo portão da frente (principal).

São Francisco: no Cemitério de São Francisco, bairro do Morro da Liberdade, Zona Sul, a rua Coronel Pedro de Souza será interditada a partir das 4h da manhã de quarta-feira, entre as ruas São Benedito e Brasília.

Confira as linhas e os itinerários das linhas que atenderão o cemitério Parque Tarumã:

Linhas extras

Centro – Cemitério Parque Tarumã (Via Av. Brasil) – Itinerário: Av. do Turismo (Cemitério Parque Tarumã) / Estrada Ponta Negra / Av. Brasil / Av. Kako Kaminha / T1 (embarque / desembarque) no Ponto de Parada da linha 120 / Retorno nas proximidades do T1 / Av. Constantino Nery / Av. Kako Kaminha / Av. Brasil / Estrada da Ponta Negra / Av. do Turismo (Cemitério Parque Tarumã).

T4/T3 – Cidade Nova / Cemitério Parque Tarumã – Itinerário: T4/ Av. Camapuã / Rua 143 / Av. Noel Nutells / T3 / Av. Nutells / Av. Max Teixeira / Av. Torquato Tapajós / Av. Santos Dumont (Aeroporto) / Av. do Turismo / Cemitério Parque Tarumã (Embarque/Desembarque)/ Estrada da Ponta Negra / Av. Pedro Teixeira / Av. Constantino Nery / Av. Torquato Tapajós / Av. Noel Nutells / Normal até o T3/ Av. Noel Nutells/ Rua 143 / Av. Camapuã / T4.

T4/T5 – São José / Cemitério Parque Tarumã – Itinerário: Mesmo itinerário da linha 678 até a Av. Efigênio Salles / Av. Darcy Vargas / Av. Djalma Batista / Av. Pedro Teixeira / Estrada da Ponta Negra / Av. do Turismo / Cemitério Parque Tarumã (Embarque/Desembarque)/ Av. do Turismo/ Av. do Aeroporto / Av. Torquato Tapajós / Rua Recife / Av. Efigênio Salles / Normal até o T5.

Linhas com itinerário estendido

118 – Santo agostinho / Cachoeirinha / T2 – Itinerário: normal até a estrada da Ponta Negra (já vindo do T2) / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / Retorno / avenida do Turismo / estrada da Ponta Negra / normal até o bairro.

121 – Vila Marinho / Parque Tarumã – Itinerário: normal até estrada da Ponta Negra / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / Retorno / avenida do Turismo / estrada da Ponta Negra / normal até o bairro.

122 – Santo Agostinho / Ceasa (Placa: Retorno Bola da SUFRAMA) – Itinerário: Normal até a bola da SUFRAMA (retorno) / normal até avenida São Jorge / estrada da Ponta Negra / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / Retorno / avenida do Turismo / estrada da Ponta Negra / normal até o bairro.

123 – Santo Antônio / Cemitério Parque Tarumã/ T1/ Centro – Itinerário: normal até avenida Coronel Teixeira (estrada da Ponta Negra)/ avenida do Turismo (retorno)/ estrada da Ponta Negra/ avenida Brasil/ Centro

450 – T3 / Redenção / Ponta Negra – Itinerário: normal até estrada da Ponta Negra / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / Retorno / avenida do Turismo / estrada da Ponta Negra / normal.

500 – Igarapé do Passarinho / Centro / T1 – Itinerário: normal até avenida Torquato Tapajós / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / estrada da Ponta Negra / avenida Pedro Teixeira / avenida Constantino Nery / avenida Torquato Tapajós / normal para o bairro.

542 – Ouro Verde / Ponta Negra / Cemitério / T2 – Itinerário: normal até estrada da Ponta Negra / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / Retorno / avenida do Turismo / estrada da Ponta Negra / Normal.

678 – T4 / Jorge Teixeira / Cemitério Parque Tarumã – Itinerário: normal até estrada da Ponta Negra / normal até o Bairro.

Linhas Normais: 010 – Norte / Sul; 126 – Sivam / avenida Brasil / Centro / T1; 641 – T4-3/ Aeroporto/ Ponta Negra – Itinerários: normal

