Ônibus em pane mecânica bloqueia Torquato Tapajós na entrada do Novo Israel

Um ônibus articulado do transporte público, em pane mecânica, bloqueia o trânsito de veículos na avenida Torquato Tapajós (Centro-bairro) na região que dá acesso à avenida Jerusalém, principal via do bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. A informação foi divulgada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) na noite desta quinta-feira (29), por volta das 22h.

O veículo ficou atravessado na rua após o motorista tentar realizar manobra para sair da avenida Jerusalém e acessar a Torquato Tapajós. Com o incidente, vários motoristas ficaram presos no engarrafamento. O Manaustrans informou que a equipe aguarda a chegada de técnicos da empresa de transporte público e também de um caminhão guincho.

Mais cedo, parte de um outro trecho da mesma avenida foi bloqueado após um caminhão bater em uma passarela. O acidente aconteceu no perímetro do bairro Flores, Zona Centro-Sul, e várias piscinas de fibras, que estavam sendo transportadas na carroceria do veículo, caíram do caminhão e ficaram sobre a via.

