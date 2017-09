Ônibus em Manaus terão reforço para treino da seleção e feriados da Pátria  

Linhas que atendem Arena da Amazônia serão reforçadas -Foto: Divulgação

A integração de ônibus novos a frota do transporte coletivo de Manaus terá continuidade ao longo do ano – Divulgação/SMTU

As linhas de ônibus que atendem o entorno do Sambódromo e da Arena da Amazônia terão reforço de frota nos dias 02, 05 e 07 para atender usuários que irão acompanhar o treino da Seleção Brasileira neste sábado (02/09) e as comemorações da Semana da Pátria, em virtude dos desfiles cívico escolar e militar, nos dias 5 e 7/09.

No sábado, a frota operacional será a prevista para o dia e os fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) acompanharão a operação das linhas que deverão receber reforço de frota conforme a demanda, a fim de atender os usuários que participarão do evento do treino da Seleção na Arena da Amazônia.

Na próxima terça (05) e quinta-feira (07), quando será feriado, os ônibus irão operar com frota de sábado.

Em relação às interdições, a partir das 16h no dia 2, haverá alteração no itinerário com interdições na av. Constantino Nery no sentido bairro/centro desviando assim, as linhas para a av. Djalma Batista.

Nos dias 5 e 7, com as interdições de trechos das avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira, Lóris Cordovil e Alameda do Samba, a rota dos ônibus também ser alterada e seguirá os seguintes trajetos:

Na avenida Constantino Nery, será interditado o trecho entre a av. João Valério e Viaduto Eng. Euclides Ricardo (Av. Desembargador João Machado); Na Pedro Teixeira, será o trecho entre a Av. Djalma Batista e Av. D. Pedro; Av. Lóris Cordovil, entre Av. Constantino Nery e Rua Vivaldo Lima e Alameda do Samba, nos dois sentidos.

Em ambos os dias os desvios seguidos serão os mesmos, mas as mudanças ocorrerão em horários diferentes.

No dia 5, quando será realizado o desfile cívico escolar das 14h às 20h. E no dia 7, das 5h até o termino do evento.

Confira as linhas que terão seus itinerários alterados nos dias (5 e 7/09):

Desvio das linhas que atendem ao corredor Lóris Cordovil

VIA VERDE

213 – Augusto Montenegro – Ceasa

Bairro – Centro: Itinerário Normal até Rua Lóris Cordovil / Rua Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma Batista / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Itinerário Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Travessa dos Franceses / Rua Vivaldo Lima / Av. Lóris Cordovil / Itinerário Normal.

219 – Augusto Monte Negro -T1 – Centro

Bairro – Centro: Itinerário Normal até Rua Lóris Cordovil / Rua Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / Av. Desdor. João Machado / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Rua João Valério / C. Nery / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Itinerário Normal até Av. Constantino Nery / Rua Pará / Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Travessa dos Franceses / Rua Vivaldo Lima / Av. Lóris Cordovil / Itinerário Normal.

222 – Alvorada/T1/Centro

Bairro – Centro: Itinerário Normal até Rua Lóris Cordovil / Rua Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / Av. Desdor. João Machado / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Rua João Valério / C. Nery / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Itinerário Normal até Av. Constantino Nery / Av. Pará / Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Travessa dos Franceses / Rua Vivaldo Lima / Av. Lóris Cordovil / Itinerário Normal.

225 – Nova Esperança / T1 / Praça da Saudade

Bairro – Centro: Itinerário Normal até Rua Lóris Cordovil / Rua Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / Av. Desdor. João Machado / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Rua João Valério / C. Nery / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Constantino Nery / Av. Pará / Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Travessa dos Franceses / Rua Vivaldo Lima / Av. Lóris Cordovil / Itinerário Normal.

227 – Alvorada 3 / Centro

Bairro – Centro: Itinerário Normal até Rua Lóris Cordovil / Rua Vivaldo Lima / Travessa dos Franceses / Av. Desdor. João Machado / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Itinerário Normal.

Centro-Bairro: Itinerário Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Travessa dos Franceses / Rua Vivaldo Lima / Av. Lóris Cordovil / Itinerário Normal.

Desvio das linhas que atendem ao corredor Pedo Teixeira:

Via Verde:

204 – Planalto/ T1 / Praça da Saudade

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma Batista / Rua João Valério / Av. C. Nery / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Constantino Nery / Rua Pará / Av. Djalma / Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Av. D. Pedro / Itinerário Normal.

118 – Santo Agostinho/Cachoeirinha/T2

Bairro / T2: Normal até Av. São Jorge / Rua Pará / Av. Djalma Batista / Itinerário Normal.

T2 / Bairro: Itinerário Normal até Av. Djalma Batista / Av. Torquato Tapajós / Retorno no Sto. Dumont / Av. Torquato / Av. Recife / Av. Djalma / Av. João Valério / Itinerário Normal.

214 – Hiléia/ D. Pedro

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma Batista / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Itinerário Normal.

215 – Bairro da Paz / Ceasa/ Recife

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Recife / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Av. J / Itinerário Normal.

223 – Nova Esperança / Centro

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma Batista / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Djalma / Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Itinerário Normal.

200 – D. Pedro / Centro

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor João Machado / Av. Djalma Batista / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Djalma Batista/ Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Av. D. Pedro / Itinerário Normal.

010 – Norte /Sul / T2

Educandos – D. Pedro: Itinerário Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Av. J / Av. D. Pedro / Av. Itinerário Normal.

Pedro – Educandos:Itinerário Normal até Av. Pedro Teixeira / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma / Rua Pará / Av. C. Nery / itinerário Normal

Desvio das linhas que atendem ao Corredor Darcy Vargas/Djalma/Pedro Teixeira/Constantino Nery

Expresso Coroado

540 – Ouro Verde / Centro / T1

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. Djalma Batista/ Retorno no Sto. Dumont / Av. Torquato / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Av. João Valério / Av. Const. Nery / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Constantino Nery / Rua Pará / Av. Djalma Batista / Itinerário Normal.

Global

652 – V-8 / Centro/ T1

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. Djalma Batista/ Retorno no Sto. Dumont / Av. Torquato / Av. Recife / Av. Djalma Batista / Av. João Valério / Av. Const. Nery / Itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Constantino Nery / Rua Pará / Av. Djalma Batista / Itinerário Normal.

678 – T4 / T5 / Ponta Negra

Jorge Teixeira – Ponta Negra: Itinerário Normal até Darcy Vargas / Passagem de Nível / Prolongamento da Av. Darcy Vargas / Acesso à Av. Jacira Reis (Espantalho Pneus) / Itinerário Normal.

Ponta Negra – Jorge Teixeira: Itinerário Normal até Av. Pedro Teixeira / Av. D.Pedro / Av. Jacira Reis / Prolongamento da Darcy Vargas / Passagem de Nível / Av. Darcy Vargas / Itinerário Normal.

Viação Sao Pedro

207 – REDENÇÃO / CENTRO

Bairro – Centro: Itinerário normal até a Av. D. Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / Av. D. Pedro / Rua 5 / Av. J / Av. Desdor. João Machado / Av. Djalma Batista / itinerário Normal.

Centro – Bairro: Normal até Av. Djalma Batista / Av. Desdor. João Machado / Av. “D” / Rua 8 / Rua 5 / Itinerário Normal.

Desvio das linhas que atendem ao corredor Torquato Tapajós

Via Corredor Constantino Nery

Sentido B/C : itinerário normal Torquato Tapajós / Rua Recife / Av. Djalma Batista / Av. João Valério / Rua Constantino Nery / Itinerário normal.

Sentido C/B : Itinerário normal até Av. C. Nery / Rua Pará / Av. Djalma Batista / Prolongamento da Av. Djalma Batista / Av. Torquato Tapajós / Itinerário Normal.

Via Corredor Djalma Batista

Sentido B/C e C/B : itinerário normal.

Leia mais:

Prefeitura anuncia novas intervenções no trânsito de Manaus

O poder do “Joinha” no trânsito de Manaus: gentileza gera gentileza

Motoristas desobedecem leis e complicam trânsito na Manaus Moderna