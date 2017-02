Ônibus é incendiado na Zona Leste após pane mecânica

Um ônibus foi incendiado na noite desta quarta-feira (22), por volta das 22h, na avenida Perimetral com a rua F, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O incidente aconteceu próximo à estação de ônibus das linhas 079, 080 e 535.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o ônibus foi incendiado por populares da área durante uma manifestação. Há indícios de que a população se revoltou após o veículo apresentar uma pane mecânica.

Uma hora após o início do incêndio, o fogo foi controlado. Não há informações sobre feridos e a polícia não conseguiu, até o momento, identificar os autores do crime.

Isac Sharlon

EM TEMPO