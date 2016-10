Ônibus da Justiça Itinerante orienta cidadãos de Manaus sobre como proceder em questões judiciais

Um ônibus da Justiça Itinerante oferece, gratuitamente, orientações jurídicas para que cidadãos possam ajuizar, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos, nas áreas da família e cível. O serviço, que já acontece há quatro anos, é realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) em parceria com a Polícia Civil do Amazonas.

Os locais para atendimento são Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul e a DECCM-Anexo, localizada na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

A ação será realizada até o dia 31 deste mês, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14h, como parte das atividades do ‘Outubro Rosa’. Entre os serviços oferecidos estão orientações sobre como ajuizar em casos de cobrança de dívidas, danos matérias ou morais, pensão alimentícia, divórcio, reconhecimento voluntário de paternidade e decisão de guarda entre pais.

Outubro Rosa

Surgido nos Estados Unidos, na década de 90, o Movimento ‘Outubro Rosa’ é uma campanha de conscientização que tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Atualmente é comemorado em muitos países no mês de outubro e tem um laço cor rosa como símbolo.

Portal EM TEMPO