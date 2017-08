Ônibus com agentes penitenciários é atacado; Seap desconhece motivação

Agente ferida passa por cirurgia na boca nesta segunda – Divulgação

Um ônibus que fazia o transporte de agentes de socialização terceirizados, que trabalham em presídios do Amazonas, foi atacado, na noite de domingo (20), e uma funcionária ficou ferida. O veículo foi atingido por uma pedra. O caso ocorreu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Depois da ação, a agente foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte para receber o atendimento hospitalar. Na manhã desta segunda-feira (21), a mulher – que teve seu nome reservado – foi encaminhada a outro hospital da capital para um procedimento cirúrgico nos lábios.

Em nota, a secretaria esclareceu que os autores da ação violenta ainda não foram identificados. No entanto, não afirma que o caso ocorrido tenha relação com o fato das vítimas serem agentes penitenciários, nem que o exercício da profissão dos colaboradores tenha sido a motivação. O ônibus não possui identificação do sistema prisional e o incidente ocorreu fora do ramal que dá acesso as unidades prisionais. A Seap considera prematuro cogitar que os autores sejam familiares de presos ou detentos.

A Seap ainda informou que todos os agentes que trabalham no sistema prisional, sejam de carreira ou da empresa co-gestora, podem e devem relatar ameaças que estejam recebendo dentro das unidades prisionais. O órgão lamenta o ocorrido e se coloca a disposição de todos os agentes para combater e coibir “as injustiças, ofensas, injúrias e atentados contra a vida do servidor”.

