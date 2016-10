Ônibus articulado tem pane mecânica e atravessa uma das vias da Cosme Ferreira

Um ônibus articulado da empresa Global Green apresentou uma pane mecânica durante o trajeto e o motorista precisou frear bruscamente no fim da tarde desta quarta-feira (12). O coletivo atravessou uma das vias da avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, na Zona Leste, no sentido centro-bairro. O tráfego de veículos ficou parado por aproximadamente meia hora.

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), o coletivo foi retirado do meio da rua com a ajuda de um caminhão –que passava pelo local no momento do incidente.

Agentes de trânsito foram encaminhados para o local e orientavam os motoristas. Pedestres, passageiros e motoristas, que ficaram impossibilitados de passar na via, tentaram ajudar na remoção do articulado. Não há informações sobre feridos.

A reportagem entrou em contato com as assessorias do Sindicado das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e da Global Green para saber o que ocasionou o incidente, mas não teve as ligações atendidas até a publicação desta matéria.

Portal EM TEMPO