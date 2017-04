Ônibus arrasta pelo menos sete carros e deixa nove feridos

Ao menos sete carros foram atingidos por um ônibus que perdeu o controle por volta das 6h50 desta quinta (6) no bairro Vila Medeiros, zona norte de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas foram encaminhadas aos hospitais Nipo-Brasileiro e Mandaqui com ferimentos leves.

O ônibus parou quando atingiu um poste na rua Paulo de Avelar, na altura do número 239. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros estavam no local e as causas do acidente serão investigadas.

Com a batida, um fio energizado caiu na rua e a Eletropaulo foi acionada.

Martha Alves

FolhaPress