Ônibus apresenta pane e princípio de incêndio na Constantino

Um ônibus da linha 652, que integra a empresa Global, sofreu pane e apresentou um princípio de incêndio no início da tarde desta quinta-feira (2). O motorista controlou o sinistro.

O ônibus, de placas DAF-6649, apresentou o problema em frente à uma maternidade localizada na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

O motorista, de nome não divulgado, conteve as chamas usando o extintor que existia dentro do veículo e a equipe do corpo de bombeiros não foi acionada. Ninguém ficou ferido.

