Ônibus alternativo é apreendido após vídeo mostrar imprudência de motorista

Um microônibus da cooperativa Cooptran que opera no serviço de transporte Alternativo foi retido na tarde da última quarta-feira (25), por fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), após vir a público, um vídeo que mostra o condutor dirigindo de forma perigosa, conforme mostrou o EM TEMPO, em reportagem publicada, na última terça-feira (25). Nas imagens, o coletivo persegue um caminhão na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte da cidade.

De acordo com a assessoria da SMTU, tanto o condutor como o proprietário do veículo, compareceram à superintendência para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O veiculo está apreendido no pátio do órgão.

De acordo com o superintendente da SMTU, Ronaldo Brito, o veículo será autuado por condução insegura. “Esse tipo de comportamento não condiz com o trabalho de um profissional que transporta vidas. Seguindo a orientação do prefeito Arthur Neto é preciso dar respostas rápidas à população. No mesmo dia em que tivemos acesso ao vídeo, tomamos as providências. Pedimos aos usuários que denunciem à SMTU casos desse tipo, para que possamos tomar conhecimento e adotar as medidas previstas na legislação”, afirmou.

A SMTU recebe denúncias nos SAC por meio dos números 118, 3653-4289, 3654-7152. É importante que o usuário informe o local, data, número de ordem (inscrita nas laterais), além da placa do veículo.

