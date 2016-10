ONG promove ‘Festa Alegria’ com show e comidas típicas para arrecadar recursos, em Manaus

O Centro de Formação Vida Alegre promove neste sábado (8), às 18h, a ‘Festa da Alegria’, um evento beneficente que visa arrecadar recursos para a manutenção da Organização Não Governamental (ONG), que atende mais de 250 pessoas entre crianças, jovens e adultos. O evento acontece na rua Paraguaçu, n° 68, bairro Vila da Prata, na Zona Oeste da capital.

Na ocasião, a ONG vai prestar contas do trabalho desenvolvido para a comunidade.

“Queremos que tanto os moradores do bairro, quanto os nossos apoiadores, confiram a evolução dos que frequentam as aulas voltadas para a melhoria do condicionamento físico e para o desenvolvimento intelectual. É uma oportunidade importante também para unir ainda mais as famílias. Os pais, tios, avós, padrinhos, tenho certeza, irão se orgulhar do empenho dos alunos, que são dedicados e criativos”, afirmou Ana Maria Reis, assistente social do projeto.

A programação inclui apresentações dos alunos de todas as atividades desenvolvidas pela organização, como: natação, reforço escolar e balé.

A banda Sintonia Raiz também será uma das atrações. Iniciando com reggae, depois o repertório será um mix de sertanejo, rock e música popular brasileira (MPB). Os integrantes, Gabriel Nesys no vocal, Lucas Assis na guitarra e Rafael Santana na bateria, pretendem colocar todo mundo para dançar incluindo no setlist os pedidos do público participante.

Além das atrações musicais, quem for ao evento vai poder se deliciar nas bancas com comidas típicas a preço atrativo. Bingos e leilões de prêmios úteis para a casa também serão realizados. Toda a renda será revertida para a melhoria da ONG como uma nova pintura do prédio e reparos emergenciais. Quem quiser contribuir com a festa, pode entrar em contato com a assistente social Ana Maria pelo telefone 3625-2192.

A Vida Alegre oferece aulas de reforço, de natação, balé, música, artesanato, informática. Muitos ex-alunos ingressaram no mercado de trabalho por indicação da ONG e outros conseguiram ser aprovados em faculdades pelos conhecimentos adquiridos.

Com informações da assessoria