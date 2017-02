ONG denuncia derramamento de óleo no igarapé Água Branca

Uma grande quantidade de óleo foi derramada no igarapé da Água Branca, situado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O desastre ambiental foi descoberto no final desta segunda-feira (31) por uma equipe de uma Organização Não-Governamental (ONG).

Representantes do grupo da ONG Mata Viva dizem que, próximo do ponto onde o óleo foi despejado, está localizado um residencial. E, para um dos líderes da ONG, o jornalista Jó Farah, há indícios de que o material foi despejado clandestinamente.

“É uma tristeza muito grande olhar e ver aquela situação porque esse é o último igarapé urbano com água limpa em Manaus. O óleo contaminou tudo”, disse o jornalista.

Com a intenção de preservar o Água Branca, a ONG Mata Viva, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), realiza alguns projetos na área do igarapé.

“Realizamos o monitoramento da nascente até a foz do igarapé, na intenção, justamente, te tentar impedir esse tipo de ação, mas nós temos muitos inimigos das águas limpas agindo na calada da noite. Já solicitamos a proteção permanente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) ”, relatou Farah.

A ONG criou uma página no Facebook intitulada “SOS Água Branca” para compartilhar os projetos de preservação desenvolvidos no igarapé e para tentar, de alguma forma, conscientizar a população sobre a importância daquele ambiente.

A reportagem entrou em contato com a Semmas e a assessoria da secretaria informou que a atribuição legal de atuação de fiscalização em recursos hídricos é do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Por meio de nota, a assessoria do Ipaam informou que nenhuma denúncia foi formalizada sobre o ocorrido em quaisquer canais de denúncia que o órgão dispõe, mas que, com a demanda da equipe de reportagem, enviará uma equipe ao local e vai apurar a denúncia.

Mara Magalhães

EM TEMPO