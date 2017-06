Onde tem arraial em Manaus? Confira a temporada de festas juninas e julinas

Está aberta a temporada de festivais, quermesses e arraiais nos bairros e comunidades nas seis zonas de Manaus: mais de oitenta festejos folclóricos acontecem até o mês de agosto com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e a temporada inicia neste final de semana, com 15 eventos em toda cidade.

Zona Centro-Oeste

Alvorada, Redenção e Bairro da Paz realizam festivais na zona Centro-Oeste; na zona Norte, acontecem os festivais dos conjuntos Vila da Barra, Renato Souza Pinto e do bairro Amazonino Mendes I e Santa Etelvina. Na zona Leste, quem faz a festa são os bairros Coroado III, Jorge Teixeira 3ª etapa e Zumbi III. Praça 14, Colônia Oliveira Machado e Cachoeirinha também realizam seus arraiais, na zona Sul; e, na zona Centro-Sul, o evento será no bairro Flores. Todos têm início nesta sexta-feira (30).

Vila da Prata

“No bairro Vila da Prata, faremos o 30º Festival Folclórico, que acontecerá no Complexo Esportivo, com quadrilhas como ‘Explosão na Folia’, Ciranda ‘Sensação da Raiz’, e o grupo ‘Revolução da Swingueira’. Teremos ainda a dança nacional ‘Café Ajuricaba’ e a Dança Internacional da Índia”, afirmou o responsável pelo evento, Crisanto Damião da Silva. O festival continua nos próximos três fins de semana: 07,08 e 09; 14, 15 e 16; e 21, 22 e 23 de julho, na Rua Voluntários da Prata, próximo à escola Joaquim Gonzaga Pinheiro.

Bairro Amazonino Mendes

Já no bairro Amazonino Mendes I, segundo o organizador André Freitas de Lira, haverá a participação de quadrilhas tradicionais, como ‘Bagaceiros na Roça’, alternativas, como a ’Furacão’, e a quadrilha cômica ‘Bichas Loucas’, além do grupo de dança ‘Guerreiros da Selva’. “O nosso festival é tradicional e está em sua 23ª edição. Teremos festas durante quase um mês, iniciando nesta sexta-feira (30), e seguindo pelos próximos dois finais de semana, nos dias 07, 08, 09; e 14, 15 e 16 de julho”, explicou. O festival acontece no Campo do Lidam, na Rua 40, em frente à Escola Estadual Juracy Batista Gomes.

Confira a programação:

10º Festival Folclórico da Alvorada 3

Rua 09 (entre avenidas P e O) – Alvorada III

30 de junho; 01, 02, 07, 08 e 09 de julho

10º Festival Folclórico da Associação dos Moradores do Residencial Vila da Barra

Rua K (em frente ao Conjunto Vila da Barra), Avenida Sumaúma – Monte das Oliveiras

30 de junho; 01 e 02 de julho

12º Arraial do Graúna

Rua Afonso Pena, s/n – Praça 14

30 junho; 01 e 02 de julho

23º Festival Folclórico do Bairro Amazonino Mendes I

Rua 40, 500 – Campo do Lidam (em frente à Escola Estadual Juracy Batista Gomes), Amazonino Mendes – Novo Aleixo

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

25º Festival Folclórico da Redenção

Rua Olinda, s/n (próximo da UBS, no campo de futebol) – Redenção

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

21º Festival Folclórico do Bairro da Paz

Rua Comandante Carlos Natrot, no Campo de Futebol – Conjunto Santos Dumont – Bairro da Paz

30 de junho; 01, 02, 07, 08 e 09 de julho

4º Festival Folclórico da Comunidade Parque Santa Etelvina

Rua D, esquina com Tereza Davila – Santa Etelvina

30 junho; 01 e 02 de julho

Festival Folclórico do Conjunto Renato Souza Pinto I

Rua Manoel Belém (esquina com a Av. Atroaris) (campo de futebol do conjunto, ao lado da Escola Estadual Homero de Miranda Leão)

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

14º Festival Folclórico do Bairro Compensa II

Campo de futebol da Rua Belo Horizonte, 1000 – Compensa II

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

11º Arraial das Candinhas 2017

Rua Uirapuru – Coroado III

30 de junho; 01 e 02 de julho

30º Festival Folclórico da Vila da Prata

Rua Voluntária da Pátria, s/n – Vila da Prata (próximo à Escola Municipal Joaquim Gonzaga Pinheiro)

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

10º Festival Folclórico do Campo da Casinha Branca Jorge Teixeira

Rua dos Lírios com Rua das Rosas – Jorge Teixeira, 1ª etapa

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

Festival Gonzagão de Manaus

Centro de Convenções Humberto Caldeiraro Filho, Sambódromo, Av. Pedro Teixeira, 2565 – Flores

30 de junho; 01, 02, 07, 08 e 09 de julho

11º Festival Folclórico do Zumbi III

Campo de Futebol da Rua Açaí com Travessa Patoá, 84 – Zumbi III

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

Festival Folclórico do Campo Colônia Oliveira Machado

Entre as Ruas Bertino Miranda e Francisco Queiroz – Colônia Oliveira Machado (próximo à Trigolar)

30 de junho; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de julho

Arraial dos Amigos da Comunidade do Bairro da Cachoeirinha

Avenida Marquês de Silveira (entre as Ruas Parintins Jota Carlos Antony), s/n – Cachoerinha

30 de junho, 01 e 02 de julho

EM TEMPO, com informaçoes da ManausCult