Onda de roubo leva policiamento ostensivo a todas as zonas da cidade

Prisões em várias zonas da cidade

A Polícia Militar do Amazonas por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), realizou vária detenções nesta sexta-feira (9), nas zonas Norte, Sul e Leste de Manaus, em meio a onda de roubos que ocorre em Manaus. De acordo com a assessoria, várias prisões foram realizadas.

Roubo na Apa Móveis

Durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora de Fátima, a policia prendeu assaltantes que cometeram roubo na loja APA Móveis, na avenida Grande Circular, zona Leste. Após o roubo, os bandidos fugiram em um veículo Pálio de cor cinza, de placa JXX 6695. Ao saírem em busca dos assaltantes, os policiais se depararam com um veículo com as mesmas características. O carro havia colidido com um terceiro automóvel e o motorista, Igor Queiroz Meira, 22 anos, estava sendo agredido pela população. Ao ser questionado, o homem confessou ter participado do roubo na loja e ainda informou o paradeiro do comparsa. Ao chegar ao endereço repassado, os policiais detiveram Marcílio Carneiro da Silva Neto, 22 anos. Ambos foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Roubo de motocicleta

Policiais da Ronda receberam denúncia por meio de um aplicativo de celular de que um homem, identificado como Antônio Marcos Fernandes Reis, encontrava-se em uma motocicleta de placa PHE 6974, com chassi adulterado. Ao chegar ao local, a Polícia constatou a veracidade da informação, ao verificar que a placa original era NOY 2641 e encontrava-se com restrição de roubo no sistema. A motocicleta e o condutor foram apresentados no 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências cabíveis.

Roubo de carro

Nova denúncia por meio de aplicativo de celular levou a viatura 4741 da Rocam à Rua Andros, bairro Colônia Terra Nova, loteamento Rio Piorini, Zona Norte. No local, um homem identificado como Felipe Tadeu Sousa Ramire, de 20 anos saía de um veículo siena, de cor cinza, placa PHI 5646, com restrição de roubo. O homem ainda tentou fugir para o interior da casa, porém foi detido pelos policiais. Questionado, ele disse à Polícia que guardava o carro para um conhecido. Diante dos fatos, o suspeito e o veiculo foram apresentados no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências cabíveis.

Prisão de assaltante

Após receber denúncia de um comerciante na Rua Paulo VI, bairro Petrópolis, zona Sul de que um suspeito estaria rondando seu estabelecimento, equipe de policiais da Rocam foram ao local e surpreenderam um homem trajando camisa vermelha listrada e calça jeans, com as mesmas características apontadas na denúncia. Ao ser abordado, os policiais verificaram se tratar de Rafael Carvalho da Silva, 25 anos, vulgo “CAREQUINHA”, conhecido por ter várias passagens por roubo. Ao ser revistado, foi encontrado com o assaltante, um revólver calibre 38 de marca Taurus com duas munições intactas. O suspeito foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria