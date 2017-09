Omar ressalta as qualidades de Amazonino: “Temos que focar esforços para que o Amazonas dê certo”

Senador afirmou que momento político não era para “aventuras” – Michael Dantas

A eleição fora de época no Estado não trouxe de volta apenas Amazonino Mendes (PDT) ao cenário político, mas também confirmou a liderança do senador Omar Aziz (PSD), que é apontado entre seus pares como o responsável pela articulação em torno de uma aliança que elegeu o novo governador do Amazonas.

EM TEMPO – O senhor é apontado como um dos principais articuladores da eleição de Amazonino Mendes governador. Como foi este processo de convencimento, uma vez que ele próprio se dizia aposentado?

Omar Aziz – O Amazonino estava aposentado eleitoralmente. Politicamente, ninguém se aposenta. Houve a cassação do (José) Melo e nós procuramos, numa discussão com vários companheiros, como os deputados Pauderney Avelino, Silas Câmara, Sidney Leite, Dermilson Chaves e Josué Neto, que, num momento como esse, uma pessoa que tivesse a experiência necessária para que pudesse arrumar isso que está desorganizado administrativamente e que contribuísse para alavancar a economia, além de ser um nome que não tivesse nenhuma citação. E o nome discutido foi o do Amazonino. E, nesse processo, o Arthur (Neto) teve uma participação fundamental, com seu apoio e engajamento na campanha. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: a organização partiu da gente, mas o voto é do Amazonino, porque ninguém vota em organização, mas em pessoas. E o Amazonino tem uma história que tem que ser respeitada, tem um legado. Só a UEA (Universidade do Estado do Amazonas) é algo extraordinário. Daqui há 100 anos, não sei se alguém vai se lembrar de alguma obra que eu fiz, mas com certeza alguém vai lembrar que o fundador da UEA foi Amazonino Mendes. Com isso tudo, contribuiu para que ele pudesse, com a experiência de três vezes governador e três vezes prefeito, conquistar a maioria dos eleitores para ser o governador do Estado do Amazonas.

EM TEMPO – Esta eleição fora de época trouxe consigo vários elementos, entre eles fissuras em grupos políticos, como o seu. Como o senhor está administrando a “revolta” do governador interino David Almeida (PSD), que não seguiu o direcionamento do partido e apoiou outra candidatura?

OA – Eu não estou falando com ele e nem vou falar. O processo político já passou. Acho que temos que focar esforços e todo nosso vigor nesse momento, para que o Amazonas dê certo. Ano que vem tem nova eleição e, aqueles que se acharam injustiçados em meu partido, podem ir para outro e lá ser candidato ao governo. Mas isso é um processo político. Eu também já fui desagradado. A primeira vez foi em 1996. Eu queria ser candidato a prefeito, mas tive que vir como vice. À época, tinha sido o vereador mais votado, depois o deputado estadual mais votado. Estava muito bem politicamente, mas não me deixaram ser candidato. Meu partido preferiu o Alfredo (Nascimento). Em 2002, eu quis ser candidato ao governo, vinha de uma Secretaria de Segurança, havia feito um ótimo trabalho, tinha um potencial de voto grande, mas o Amazonino preteriu meu nome e colocou o Eduardo (Braga). Nem por isso meu mundo caiu. Isso é política. As pessoas têm que entender que no processo político se tem oportunidade de 2 em 2 anos, mas só não se pode querer colocar a carroça na frente dos cavalos, aliás, dos burros. Em 2008, fui candidato a prefeito e nem para o segundo turno fui. Em 2010, eu fui o governador mais votado da história do Amazonas. O percentual de votos que tive, dificilmente alguém vai bater no primeiro turno. Mas isso não quer dizer nada. O eleitor um dia vota em você e, no outro dia, não vota. Os parlamentares que não quiseram apoiar o indicado do partido, que não quiseram seguir a minha liderança, eu respeito, sou um democrata. Muitas vezes minhas vontades não prevaleceram, mundo não acabou e eu consegui ser o governador e senador da República com a paciência necessária. O tempo é o senhor da razão e dirá quem está com a razão.

EM TEMPO – E como vai ficar a governabilidade? Vocês vão opinar em relação ao secretariado?

OA – Isso é com o Amazonino. Nas conversas que todos nós tivemos com ele, ninguém fez nenhuma proposta a emprestar um nome para secretários. Não terá nenhum nome indicado por mim nesse secretariado. O Arthur também não pediu isso. Ele, inclusive, foi muito claro em sua posição ao apoiar Amazonino, de que queria apenas parceria entre governo e a cidade de Manaus. Arthur e Amazonino nunca estiveram juntos politicamente, sempre em campos opostos, mas ao fim, o Estado estava acima dessas picuinhas. Não era o momento de aventura. Vi muita gente se alvoroçar a ser candidato a governador, mas porque era uma eleição que aqueles com mandato, ninguém perdia nada. Quero ver essa coragem toda no ano que vem. O Amazonino é um homem experimentado, já teve a oportunidade que ninguém nesse país teve, de por seis vezes escolher o secretariado. Quem de nós que tem a ousadia de dizer o que é bom ou ruim para ele? Não dá para desmerecer a história do Amazonino. Ele tem um legado, construiu um grupo político fortíssimo. Todos que estão aí vieram dele. Alfredo, Braga, que só foi governador da primeira vez porque o Amazonino o apoiou. Esse momento era para nós todos reconhecermos a importância que ele tem na política amazonense. Não adianta tapar o sol com a peneira. Eu estou citado. O Braga está citado em delações, outros políticos estão citados. Enquanto nós não provarmos que não temos nada a ver com isso, eu não tenho o direto de colocar meu nome para ser julgado. Não vou constranger os eleitores, meus amigos e nem minha família.

EM TEMPO – Por ser fora de época, todas as candidaturas que se lançaram não tinham nada a perder. Entretanto, a chapa que perdeu no segundo turno era justamente a única que corria risco entre as demais…

OA – Não vou fazer uma análise dessas. Quero dizer que o Eduardo foi muito corajoso. Respeito o posicionamento dele. Foi para a campanha, enfrentou o problema, engrandeceu o processo, a democracia. Não se pode desmerecer isso num homem público. Estou aqui elogiando um adversário político, não estou falando de um amigo, não. Mas o momento político não é adequado, isso não quer dizer que daqui a 2 anos esse momento mude. O Amazonino não se reinventou? O Eduardo tem seu valor democrático nesse processo. Política é dinâmica.

EM TEMPO – No início da semana passada, o senhor articulou uma reunião entre o governador eleito e o presidente Michel Temer. Como está sua relação com Temer?

OA – É uma pena que estejamos passando por tudo isso, porque o que precisávamos nesse momento era de um presidente fortalecido para que a gente possa fazer as reformas necessárias para que o país volte a avançar. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. É aquela “normalidade política” que contribui para a ausência do eleitor, que contribui para os votos brancos e nulos.

EM TEMPO – Qual sua avaliação sobre a decisão do Tribunal de Contas, que congelou novos gastos do governo até a posse de Amazonino?

OA – Primeiro, quero deixar claro que o Amazonino externou uma preocupação ao tribunal. Quem solicitou o bloqueio foi o Ministério Público de Contas. Eu também faria o mesmo. Ele (Amazonino) não acusou ninguém. Não acusou o David (Almeida). Ele assume em outubro e tem a responsabilidade de pagar o 13º salário, por exemplo. O TCE tem amparo técnico para fazer isso.

EM TEMPO – O projeto de reforma política está se arrastando na Câmara dos Deputados e tudo indica que ainda não vai ser dessa vez que as novas regras passarão a ser válidas para 2018. O senhor defende alguma das propostas?

OA – Ela sempre emperra na Câmara. Não sei, realmente, se a Câmara vai aprovar. Vai acontecer de novo que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF) vão legislar em relação à eleição de 2018, em vez do Congresso. Não tem mais condições de ser normal um país ter quase 40 partidos políticos recebendo fundo partidário. Muitos não sabem nem para onde vai o estatuto e o que o partido defende. Hoje, no Brasil, ninguém vota mais em partido e, sim, em pessoas. Por isso, sou a favor da cláusula de barreira para diminuir isso. Quem tem voto fica, quem não tem, sai.

EM TEMPO – Então, a proposta do “distritão” é válida?

OA – Nesse momento, sim. Você estaria dando vazão à vontade do eleitor e não à vontade do partido político que faz um arranjo para fazer uma chapa para eleger um ou dois. Só é contra o “distritão” quem quer permanecer com esse arranjo de fazer legenda para se eleger. Qual a representatividade? Aí depois chega lá no Congresso e não vota conforme o partido vota. Exemplo: o meu partido elegeu quatro deputados estaduais. Quantos tiveram votos para se eleger? Só o Josué (Neto) e os outros vieram pela legenda. Mas, quando eu decidi apoiar um candidato, ninguém seguiu. Se elegeram pela legenda, mas não seguem as orientações do partido.

