Omar Aziz confirma apoio à reeleição de Arthur Neto, em convenção do PSD

O Senador Omar Aziz (PSD), confirmou na manhã deste sábado (23), apoio a reeleição do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB). O anúncio foi feito durante a convenção do Partido Social Democrático (PSD), onde o senador destacou que neste momento a experiência de Arthur é fundamental para que Manaus continue avançando.

“Estou aqui de cabeça erguida apoiando o Arthur para a reeleição. Existem vários nomes concorrendo ao cargo e eu respeito a todos. Neste momento a questão não é quem vai estar, ou não, no palanque do Arthur e sim quem está mais preparado para ajudar a cidade de Manaus. Ninguém cresce só na abonança. Não é o momento de a gente começar do zero se já estamos na frente em muitos projetos. O que acontece com uma mudança? Um novo prefeito senta na cadeira, tudo aquilo que foi avançado volta para a estaca zero e quem sofre com isso é o povo. Então vamos deixar o trabalho continuar. Vamos deixar o Arthur continuar com o avanço da nossa cidade”, disse Omar Aziz.

Já o mistério sobre o nome do vice de Arthur Neto, nesta eleição, ainda não chegou ao fim. Durante o evento, o senador Omar Aziz, disse que o mais cotado neste momento, é do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD), mas que tudo será anunciado no momento certo.

“Muita gente tem me perguntando quem será o vice do Arthur. Eu quero dizer que o Josué Neto, que é dos nomes que está sendo cogitado, é uma pessoa que tem feito um brilhante trabalho como deputado, um rapaz preparado. Uma pessoa que nós podemos confiar. Se tiver que ser ele, será um bom nome para compor a chapa. As coisas certas acontecerão no momento certo. Vamos esperar”, finalizou.

Por Gerson Freitas