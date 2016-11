Omar apresenta R$ 6 milhões em emendas para a Saúde

O senador Omar Aziz (PSD) priorizou, somente para a Saúde no Amazonas, mais R$ 6 milhões em emendas individuais, e a expectativa é que os valores sejam disponibilizados ainda este ano.

O objetivo é solucionar os problemas nas unidades de atenção especializadas, que estão entre as mais procuradas pela população, pois atendem situações de urgência, emergência e até casos de alta complexidade. As emendas são impositivas e a liberação do dinheiro depende agora apenas do Ministério do Planejamento.

“Fico muito feliz de ver que minhas emendas estão com previsão de pagamento para ainda este ano. São R$ 6 milhões que serão destinados aos hospitais de todo o Estado para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes em unidades de atenção especializada. Isso significa mais qualidade de vida e mais cuidado com a saúde do nosso povo”, destacou Omar Aziz, que atua no Senado como líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista, grupo com dez dos 81 senadores.

Em Manaus, a verba deve atender o hospital e pronto-socorro da Criança, na Zona Leste, hospital e pronto-socorro João Lúcio, hospital e pronto-socorro da Criança, na Zona Oeste, hospital e pronto-socorro Platão de Araújo, hospital e pronto-socorro 28 de Agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, maternidade Balbina Mestrinho, maternidade Ana Braga e pronto-socorro da Criança na Zona Sul.

No interior do Amazonas, entre os municípios contemplados estão Benjamin Constant, Manacapuru, Coari, Tefé, Tabatinga, Boa Vista do Ramos, Amaturá, Anamã, Apuí, Autazes, Barcelos, Beruri, Boca do Acre, Caapiranga, Canutama, Codajás, Envira, Guajará, Ipixuna, Iranduba, Itapiranga, Japurá, Lábrea, Manicoré, Maraã, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Pauini, Santa Izabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá, Urucará, Uarini, Tonantins, Urucurituba, Careiro Castanho, Barreirinha, Eirunepé e Rio Preto da Eva.

“Esses hospitais irão contar com novas incubadoras, ventiladores pulmonares, desfibriladores, novos leitos, entre outros equipamentos necessários para melhorar a qualidade e aumentar a capacidade de atendimento dos pacientes. Vamos continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas tanto de Manaus quanto do interior do nosso Estado”, finalizou o senador do Amazonas.