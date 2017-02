Olímpico continua extinto e não planeja retornar ao futebol profissional

O Olímpico Clube já esteve no quadro de clubes profissionais do futebol amazonense. A agremiação que tem destaque por sediar em sua sede eventos culturais de boi-bumbá e o tradicional bloco de carnaval da boneca Kamélia.

O Tricolor do Amazonas ficou carinhosamente conhecido como “O clube dos cinco aros”, “O clube da elite de Manaus” e “Olímpico dos meus amores” e foi fundado em 17 de outubro de 1938. A diretoria guarda nas estantes até hoje as três taças referentes ao tricampeonato estadual de 1944, 1947 e 1967. Mas, o forte da instituição nos dias de hoje é a natação e sua última participação no futebol profissional ocorreu na Série B do Campeonato Amazonense em 2007.

História

A primeira sede social foi construída próximo à Igreja do Nossa Senhora Perpétuo Socorro na rua Luiz Antony, no Centro da capital, até se transferir para avenida Constantino Nery, em meados dos anos 1950. Na época, o clube ficou marcado por ser unificado com todas as categorias, pois nos jogos oficiais os times aspirante, juvenil e infantil sempre perfilavam com o time principal em dias de partidas oficiais.

O Olímpico chegou a possuir a quinta maior torcida do futebol do Amazonas nas décadas de 1950 e 1960, pois ficava atrás somente da dupla Rio-Nal, Fast e São Raimundo. O derby tradicional era contra o Rio Negro, pois o duelo chegou a ser batizado de “Pai-Filho”, mesmo nome dado ao embate entre Fast e Nacional.

O nome do clube foi uma homenagem aos esportes Olímpicos e à polidesportividade do clube nos seus primórdios. Inicialmente a grafia usada foi Olympico Club que perdurou por muitos anos e a partir da década de 1960 foi utilizada majoritariamente o nome corrente: Olímpico Clube.

Além de ganhar os torneios inícios de 1942 e 1947, o Olímpico Clube faturou seu primeiro título estadual em uma final disputada diante o Rio Negro em 1944. O bicampeonato veio em 1947, sobre o Fast Clube.

Depois de um breve afastamento, o clube retornou ao profissional e conquistou o tricampeonato em 1967. O certame começou em um ano e terminou na temporada seguinte. No dia 24 de fevereiro de 1968, o triunfo por 2 a 0 sobre o Nacional garantiu o título no estádio da Colina. Naquela tarde saíram como titulares do técnico Dari: Procópio, Sidney, Faustino, Russo e Salles; Xerém, Jarbas e Cascadura; Iraílton, Gilberto e Santiago.

Na ocasião, a diretoria esbanjou e trouxe parte do elenco do Rio de Janeiro, com atletas que recebiam salários superiores. O Olímpico levou vantagem mediante ao profissionalismo que já habitava nos campos cariocas há mais tempo. O lateral-direito Armando, o zagueiro Russo, o lateral-esquerdo Salles e o meia Cazuza foram os únicos barés naquele time de ouro.

Dono de um uniforme semelhante ao da seleção peruana, com uma faixa em diagonal vermelha, o Tricolor do Amazonas deixou a elite do futebol baré em 1973, após 17 participações.

Prioridades atuais

Para o atual presidente, Almério Botelho Júnior, não existe nenhum planejamento de colocar o time de volta ao profissional. Ele relatou que em 1983, quando o clube se desfilou da FAF, somente o Nacional poderia representar o Amazonas no Brasileirão, mesmo que não vencesse o estadual.

“Na década de 1980, muitas atitudes eram tendenciosas na hora de decidir o representante no Brasileiro. Atualmente não pensamos no retorno e deixamos de disputar por causa de muitos benefícios cedidos aos rivais daquela época. Hoje nossas esperanças estão nos atletas de esportes amadores, pois temos retornos positivos na natação. Tem clubes tradicionais como Nacional e Rio Negro que não conseguem sair do cenário local e continuam gastando horrores e acabam deixando de somar algo aos seus sócios. Para fazer futebol profissional é preciso construir divisões de base e isso gera muitas despesas. Nenhum clube visa isso e o futebol local está acabando aos poucos, com uma bela arena construída em plena capital”, conta o presidente.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO