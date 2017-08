Olha a explosão: Banda Forró Ideal grava dvd neste domingo com participação de MC Kevinho

O show que terá cerca de duas horas de duração, terá canções inéditas – Divulgação

Para gravar o quinto dvd, a banda Forró Ideal vai trazer um convidado super especial, MC Kevinho, autor do hit “Olha a Explosão”. A gravação será neste domingo (6) e a banda mostrará a nova fase musical com um repertório autoral de 20 músicas. A Gravação será realizada no Shopping ViaNorte, localizado na avenida Arquiteto J. H. Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

O show que terá cerca de duas horas de duração, terá canções inéditas. Seis delas já foram divulgadas: Ela balança o bumbum, Cachaça colombiana, Sou fiel, Rala o bumbum no chão, Toque do paredão e Farra das patroas. Também estão no setlist a recente Catucada do Frango, gravada com o carioca MC Pixadão e os hits da carreira Hoje eu tô pro crime, Vai ter que pagar, Um brinde á liberdade e Baile funk do Ideal.

Ainda no sábado (5), a banda ainda promoverá uma sessão de autógrafos e fotos, das 18h às 20h, no segundo piso do centro de compras.

Leia também:Após sucesso de público em primeiro show, MC Kevinho retorna à Manaus

Os ingressos do 2º lote continuam disponíveis e estão custando R$ 40 (pista), R$ 50 (front stage), R$ 60 (Área VIP). A venda segue nas lojas Ótica Veja (Eduardo Ribeiro e Millenium Shopping), MG Surf (Shopping Cidade Leste Térreo e Sumaúma Park Shopping – 1º Piso) e nas bilheterias do segundo piso do Shopping Manaus ViaNorte, da Casa da Mamãe Fest Mix (Av. Grande Circular) e do balneário Banho de Cascata.

Mais informações podem ser obtidas pelos números (92) 99392-0549 e 99139 – 9423.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

MC Kevinho se apresenta pela 1ª vez em Manaus neste domingo

Joelma traz para Manaus o show de lançamento do primeiro DVD solo ‘Avante’

Grupo Soweto faz show em Manaus neste sábado