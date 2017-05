Óleo na Torquato Tapajós provoca três quedas de motociclistas

Um derramamento de óleo na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Igreja Batista, casou três acidentes neste sábado (27), deixando, ao menos, quatro pessoas feridas.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), um veículo – não identificado -derramou óleo em um trecho da pista, no sentido bairro/Centro.

Devido ao óleo, três motociclistas, de placas, NOY-325, NTD-5134 e MPA-6065, acabaram deslizando e caindo na via pública.

Os condutores e passageiros ficaram feridos. As vítimas, segundo o Manaustrans, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa e para outra unidade hospitalar da cidade.

Para impedir que ocorram outros acidentes no local, agentes do Manaustrans colocaram pó de serra no trecho onde houve o derramamento de óleo.

Mara Magalhães

EM TEMPO