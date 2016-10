Oito urnas apresentam problemas técnicos na primeira hora de votação em Manaus

Nas primeiras horas de votação, oito urnas apresentaram problemas técnicos. Deste quantitativo, sete equipamentos foram consertados no próprio local, no entanto, a oitava urna localizada na sessão 425, 40ª Zona Eleitoral, na Escola Estadual Maria de Lurdes Rodrigues, no bairro Alvorada Zona Centro-Oeste de Manaus, permanece paralisada por conta da substituição que ainda está em andamento.

A informação foi confirmada na primeira coletiva do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) realizada às 9h30, para apresentar os primeiros balanços da eleição.

De acordo com Rodrigo Camelo, secretário de Tecnologia de Informação do TRE, a expectativa é que a votação na sessão 425, inicie às 10h. “A urna já está em deslocamento. Peço que os eleitores que estão no local, permaneçam nas filas, porque em 15 minutos essa nova urna deve estar chegando”

O diretor geral do TRE, Messias Andrade e o presidente do tribunal, o desembargador Yedo Simões, afirmaram que as eleições do primeiro turno ocorrem tranquilamente e sem problemas. Simões ressaltou que até mesmo o tempo favoreceu que os eleitores não faltassem aos locais de votação.

Em relação a denúncias de ônibus parados no Terminal 4 (T4), na Zona Leste de Manaus, Andrade informa que esta reclamação será apurada, porque há 1.400 coletivos nas ruas, com base nas informações registradas via GPS.

Por Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO