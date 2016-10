Oito pessoas são presas e dois adolescentes apreendidos durante operação em Lábrea

Com o objetivo de coibir o avanço da criminalidade e, assim, garantir a segurança da população do interior do Amazonas, a operação ‘Falcão Negro’, deflagrada pela 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), resultou na prisão de oito pessoas e apreensões de quatro adolescentes, envolvidos em crimes no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

A ação policial, desencadeada durante o fim da tarde e noite da última sexta-feira (21), entre às 17h e 23h, resultou nas prisões de Arilson Gomes da Silva, 21, Juan Pinheiro Gomes, 18, Irailton Oliveira Cunha, 22, Alexandro Gomes Monteiro, 18, Anderson Gomes Batista, 20, Adailton Moreira do Nascimento, 27, Raimundo Souza Pires, 30, e José Willes Inácio da Costa, 27. Na ocasião, dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos.

Arilson foi preso, por volta das 17h, no quilômetro 30 da Rodovia Transamazônica BR-230, durante viagem do município de Humaitá (distante 591 quilômetros em linha reta da capital) para a cidade de Lábrea. De acordo com informações da equipe ‘Guardiões do Purus’, o homem foi localizado após os policiais receberem denúncias anônimas informando que ele estaria em um ônibus transportando drogas para aquela região do Amazonas. Em revista na bagagem do suspeito, os policiais encontram 13 porções de oxi totalizando, aproximadamente, 350 gramas.

Juan, Irailton, Alexandro, Anderson e os dois adolescentes foram detidos por envolvimento em assaltos a mão armada em estabelecimentos comerciais. Eles foram localizados, por volta das 23h, após inúmeras queixas ao disque-denúncia da polícia informando que uma quadrilha estava intimidando comerciantes e pedestres. A equipe de investigação conseguiu prender todos os envolvidos no Bairro da Fonte. Na ocasião foram apreendidos quatro armas de fogo e uma pistola de brinquedo.

Adailton, Raimundo e José, foram presos no fim da noite, por volta das 23h30, por descumprimento de regras do código penal brasileiro, onde foram orientados a cumprir pena em regime aberto em prisão domiciliar. Segundo a equipe de investigação, os homens estavam circulando em via pública fora do horário permitido por Lei. Eles respondem na justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.

Todos os presos foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea. Após os procedimentos policiais, onde serão autuados pelas infrações cometidas, todos ficarão presos na sede da DIP à disposição da justiça. Os menores apreendidos serão encaminhados para o Conselho Tutelar da região, onde devem cumprir medidas socioeducativas.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO