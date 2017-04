Oito pessoas são presas durante ação policial em Manaus

Nesta quinta-feira (6) a Polícia Civil do Amazonas apresentou à imprensa o resultado da ação policial, realizada nesta quarta-feira (5), que resultou nas prisões de Fábio da Silva Costa, 50; Paulo Vitor Ferreira Santana, 21, conhecido como “Cabeça; Pedro Paulo de Matos, 54; Henoch Silva Carvalho, 31; Darclei Oliveira da Silva, 31; Luciano Pereira de Jesus, 19; do irmão dele, Leonardo Pereira de Jesus, 18; e de Vital Marques Pantoja de Oliveira, 18.

O delegado titular da 2ª Seccional Norte, Fernando Bezerra, ressaltou que durante a ação foram realizadas diligências distintas, coordenadas pela 2ª Seccional Norte, com empreendimento individual das equipes de cada delegacia localizada na Zona Norte da capital. A autoridade policial destacou que ao longo dos trabalhos eles conseguiram elucidar casos relevante de delitos, uma vez que os infratores presos ontem, alguns em cumprimento a mandados de prisão e outros em flagrante, estão envolvidos em crimes diferentes, como tentativa de homicídio, estupro, roubo e estelionato.

Fábio foi preso pela equipe do 6º DIP na manhã de ontem, por volta das 11h, na Comunidade Jandira, no município de Iranduba (a 27 km em linha reta da capital). O fato ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro. O documento foi expedido no dia 3 de abril deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da 8ª Vara Criminal.

De acordo com o delegado titular do 6° DIP, Jeff David Mac Donald, Fábio estava sendo procurado pelo estupro de uma jovem de 23 anos, ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano. Durante a coletiva Jeff David Mac Donald explicou como o infrator agiu no dia crime. “Fábio entrava em grupos de aplicativo de celular e oferecia vagas de emprego para secretária. As pessoas que se interessavam pela vaga oferecida pelo infrator o procuravam. A jovem de 23 anos fez contato com ele e, no dia em que foi até a casa dele, o infrator consumou o crime no momento em que ela estava no banheiro do imóvel”, disse o titular do 6º DIP.

Paulo, o “Cabeça”, foi preso por policiais civis do 13º DIP, em razão de ordem judicial, em nome dele, por tentativa de homicídio e roubo majorado. O infrator foi interceptado por volta de meio-dia, na rua Rio Negro, bairro Petrópolis, Zona Sul da cidade. O mandado de prisão em nome do jovem foi expedido no dia 31 de março deste ano, pela juíza Themis Catunda de Souza Lourenço, do Plantão Criminal.

Segundo o titular da 2ª Seccional Norte, uma equipe policial investigava roubo ocorrido no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Durante as diligências, observou três homens em situação suspeita. Ao realizar a abordagem, dois deles conseguiram fugir, restando apenas Paulo Vitor, que estava em posse de uma arma de fogo. O infrator ainda teria tentado efetuar disparos em direção a um policial civil, no entanto a arma falhou. O servidor ainda tentou imobilizar o rapaz, mas acabou levando uma coronhada e ainda teve a pistola levada pelo jovem, que na ocasião conseguiu fugir. A arma foi recuperada horas depois, pela equipe do 13º DIP.

“Esse caso, em particular, foi uma tentativa de homicídio e roubo contra um policial civil lotado no 13º DIP. Estávamos investigando uma situação envolvendo suspeita de roubos. Paulo Vitor também é suspeito de uma série de roubos na zona Norte. Durante as investigações ele empreendeu contra a vida de um policial civil que estava participando uma diligência. Quando o policial estava realizando sua atividade operacional ele o agrediu severamente e roubou a sua arma de fogo. O policial foi conduzido ao hospital. No mesmo dia do fato, empreendemos diligências imediatas, recuperando rapidamente a arma de fogo”, disse Bezerra.

Em continuidade, a equipe do 13º DIP abordou Pedro Paulo por volta das 13h45, na rua Peixe-Agulha do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. O homem estava dirigindo um veículo modelo EcoSport, com restrição de roubo. No momento da abordagem foram encontrados com o infrator um revólver calibre 38, contendo seis munições intactas. A caminho da delegacia Pedro Paulo ainda ofereceu aos servidores R$ 3 mil para não ser preso. Por conta disso ele foi autuado em flagrante por receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa.

Conforme o titular do 13º DIP, Jander Mafra, após a prisão de Pedro Paulo a equipe chegou até Henoch Silva Carvalho, que comandava esquema de depósitos com envelopes vazios, segundo Jander Mafra. “Henoch é um homem que utiliza sua inteligência para ludibriar as vítimas e surrupiar o patrimônio. Ele ligava para anunciantes de qualquer tipo de objeto, em sites de compra e venda de produtos, e fazia a negociação por telefone. Para pegar o produto negociado ele mandava, geralmente, uma mulher para verificar o objeto que estava à venda. Em seguida depositava um envelope vazio e engava à vítima o recibo do depósito bancário com determinado valor. Identificamos pelo menos dois crimes cometidos pelo grupo que ele comanda com o mesmo modo de operação”, explicou o titular do 13º DIP.

Mafra disse, ainda, que Henoch conseguiu o veículo EcoSport, encontrado com Pedro Paulo, utilizando o método criminoso. Henoch, Darclei, Luciano, Leonardo e Vital foram interceptados em frente a um supermercado no bairro Cidade de Deus. No momento em que iriam cometer outro golpe.

Fábio e Paulo Vitor foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão ficar à disposição da Justiça. Na tarde desta quinta-feira, dia 6, Pedro, Henoch, Darclei, Luciano, Leonardo e Vital foram levados à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Com informações da assessoria