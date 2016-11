Oito pessoas são detidas em operação que coíbe roubo em coletivos de Manaus, no final de semana

Terminais de integração, plataformas de embarque e desembarque dos ônibus expressos, paradas convencionais e transportes alternativos foram alvos da ação, realizada neste final de semana, que tinha como objetivo coibir furtos e roubos dentro dos coletivos. Oito pessoas foram detidas, cinco armas brancas, um simulacro de arma de fogo e 14 trouxinhas de drogas para consumo foram apreendidos. Nas vias públicas foram abordados, também, transeuntes.

Os trabalhos foram realizados pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sob o comando dos delegados Juan Valério e Guilherme Torres, respectivamente diretor e diretor adjunto da unidade policial, por determinação do delegado-geral da Polícia Civil (PC), Francisco Sobrinho

De acordo com o delegado Juan Valério, nos dois dias de ação os trabalhos foram iniciados por volta das 17h30 e seguiram até meia-noite e meia. Conforme o diretor do DRCO, a operação teve por finalidade reprimir crimes dentro de ônibus coletivos, bem como fazer levantamento de inteligência naquelas áreas da cidade para serem repassados aos titulares da 2ª e 3ª Seccionais e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) situados nas zona Norte e Leste.

“Ao longo dos trabalhos realizamos, também, diligências nos pontos finais das linhas de ônibus, onde já ocorreram roubos aos funcionários dos coletivos. Na ocasião, as equipes que atuam no departamento coletaram informações com os motoristas, cobradores e fiscais dos três Terminais de Integração (TIs) nas zonas Leste e Norte. Essas informações serão repassadas para os delegados que atuam nas Seccionais e nos DIPs das duas zonas, para serem realizadas investigações mais detalhadas sobre as ocorrências”, pontuou o diretor do DRCO.

O diretor do DRCO informou que das oitos pessoas interceptadas, quatro eram adolescentes, que foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Os adultos foram levados ao 14º DIP, onde foram realizados procedimentos por desordem.

“Trabalhamos com todo o efetivo do departamento. Tivemos relatos de usuários de drogas que ficam roubando celulares nas paradas de ônibus, por isso também realizamos abordagens a transeuntes. No último dia de ação observamos que houve uma calmaria, foi bem mais tranquilo. Vale ressaltar que as pessoas que costumam cometer esse tipo de crime, nos coletivos, não fazem parte de um grupo ou de pessoas específicas. Na verdade são oportunistas, que na grande maioria das vezes estão sob efeito de entorpecentes”, pontuou Juan Valério.

Com informações da assessoria