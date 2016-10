Oito jogos abrem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana

A 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (1). Oito jogos movimentam a competição, que está em sua reta final e tem confrontos diretos na luta contra o rebaixamento e corrida pelo G-4. Confira os jogos segundo o horário de Brasília.

11h – Fluminense x Sport – Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Na quinta posição, com 43 pontos, o Fluminense está na cola do G-4 e busca a vitória diante do Sport para dar sequência ao objetivo de figurar entre os quatro colocados. Para o confronto, o técnico Levir Culpi não deve ter novidades na escalação. Recuperado de dores no joelho direito, o volante Douglas está à disposição do Tricolor.

O Leão, que ocupa o 13º lugar, com 33 pontos, poderá contar com Diego Souza para a partida. Punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia conseguiu um efeito suspensivo e entrará em campo neste sábado.

16h – São Paulo x Flamengo – Morumbi, em São Paulo (SP)

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Flamengo visita o São Paulo de olho nos três pontos para assumir a liderança provisória, já que o líder Palmeiras entra em campo na segunda-feira (3). O Rubro-Negro é o segundo colocado, com 53 pontos, enquanto o Verdão tem 54. O Tricolor Paulista, com 34, ocupa a 12ª posição.

Para o jogo, o técnico Ricardo Gomes fez mistério sobre a escalação e não confirmou quem entrará em campo no Morumbi. Apresentado nesta semana, o meia Jean Carlos já pode estrear, mas não deve ser titular.

16h – Chapecoense x Vitória – Arena Condá, em Chapecó (SC)

Com 38 pontos, a Chapecoense ocupa o 11º lugar na tabela de classificação e deve entrar com mudanças diante do Vitória neste sábado. Bruno Rangel trabalhou com a equipe normalmente no último treino e deve iniciar a partida. No gol, Marcelo Boeck entra no lugar de Danilo, suspenso. Lourency está de volta ao ataque. No meio-campo, Josimar, com lesão na coxa, é outra baixa do Verdão do Oeste. Assim, Matheus Biteco passará para a primeira função da meia-cancha, e Rafael Bastos ganha nova chance na equipe.

O Vitória é o 15º colocado, com 32 pontos, e quer o resultado positivo para seguir se afastando da zona de rebaixamento. O único vetado para a partida é o meia Sherman Cárdenas, que está com um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda. Serginho deve ser o substituto.

16h – Santos x Atlético-PR – Vila Belmiro, em Santos (SP)

Jogando em casa, o Santos espera a vitória para se manter no G-4. O Peixe é o quarto colocado, com 45 pontos, e poderá ter o retorno de Ricardo Oliveira. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

O Atlético-PR é o sexto colocado, com 42 pontos, e deve manter a base do time para a partida. Com um edema no joelho esquerdo, o artilheiro André Lima segue fora do Furacão.

16h30 – Botafogo x Corinthians – Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Na décima posição, com 38 pontos, o Botafogo conta com o retorno do camisa 10 Camilo, recuperado de dores na coxa. Sassá, sem jogar há três semanas por conta de uma lesão muscular, tem chances de iniciar no banco. O Corinthians, com 41, ocupa o sétimo lugar, e tem o desfalque de Rodriguinho, suspenso, que será substituto pelo volante Marciel.

16h30 – Ponte Preta x Atlético-MG – Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Buscando a primeira vitória sobre o Atlético-MG na temporada (em três jogos, foram dois empates e uma derrota), a Ponte Preta recebe o Galo com três novidades. Com as suspensões do lateral-esquerdo Reinaldo e do atacante Clayson, Breno Lopes e Ravanelli, respectivamente, entram em campo.

E, por opção técnica, Wendell ganha a vaga de Maycon. A Macaca ocupa a nona posição, com 39 pontos. O Atlético, terceiro colocado, com 49 pontos, não teve a escalação confirmada. O técnico Marcelo Oliveira admitiu que ainda não definiu quem será titular: se Lucas Pratto ou Leandro Donizete.

21h – Internacional x Figueirense – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Jogando em casa, o Internacional busca a vitória para reagir e ficar mais perto de se livrar da zona de rebaixamento (está na 18ª posição, com 27 pontos). O técnico Celso Roth fez mistério e não revelou a escalação. O time vem de seis derrotas seguidas. O Figueirense, 16º colocado, com 31 pontos, deve manter a base para o duelo deste sábado. A única dúvida é entre Renato e Ferrugem como titular no meio-campo.

