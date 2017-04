Oito homens são presos durante maior apreensão de armas de fogo da Rocam

Márcio Orlan Silva de Jesus, 26, Rafael Pinheiro Reis, 25, Edvilson de Almeida de Oliveira, 23, Eliel Costa Apolinário, 21, Gabriel Costa Apolinário, 18, Valdison Soares da Silva, 29, Ezequiel Silva Santiago, 20, e Ewerton Andrade de Souza, 19, foram presos na noite desta sexta-feira (29), rua Bela Vista, no bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos confessaram que era integrantes da facção Família do Norte (FDN).

De acordo com informações das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após denúncia pelo whatsapp que três homens estariam armados com arma de fogo em um veículo gol de cor cinza e placa JXS 6028, a equipe se deslocou para o endereço indicado. No local estava Márcio, Rafael e Edvilson, que estavam com uma pistola PT.40.

Após pressão, os suspeitos indicaram outro local onde havia mais armas, munições e outros comparsas. Sob custódia da Rocam e mais outras viaturas de reforço seguiram para outras casas na mesma rua. No local foram encontradas mais três pistolas de calibre 40, 2 revolveres 38, uma submetralhadora calibre 9mm, duas espingardas calibre 12, com 11 munições, 20 munições calibre 9mm, 44 munições de calibre 40, uma granada, um colete balístico e 03 rádios comunicadores.

Nas residências encontraram Eliel, Gabriel Valdison, Ezequiel, e Ewerton. Durante depoimento, os oito suspeitos informaram que atuavam como seguranças das bocas de fumo do bairro Amazonino Mendes, além de cometerem assaltos pela cidade.

O bando foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

EM TEMPO