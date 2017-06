Oi lança plataforma para aprimorar conexão

Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, nos últimos três anos, em Tecnologia da Informação (TI) voltada para a área de negócios, a Oi lançou nesta semana o Wifi Business, uma plataforma de relacionamento estratégica voltada para o setor de TI que permite a interação nos ambientes físico e digital, facilita a comunicação entre clientes no ambiente comercial e garante o crescimento da empresa no mercado competitivo. O Wifi Business conta com a parceria da empresa Aruba para o fornecimento dos dispositivos.

Criar um ecossistema informatizado, permitindo o crescimento do negócio por meio de ganhos com produtividade, com a agilidade nos serviços oferecidos e possibilitando o conhecimento do gosto do cliente são alguns dos atrativos oferecidos pela plataforma de relacionamento lançada em São Paulo (SP).

O Wifi Bussiness, destinado no primeiro instante para grandes empresas, traz soluções estratégicas para o mercado de varejo, hotelaria, saúde, educação e financeiro, facilitando o dia a dia dos consumidores e agregando valores nos negócios oferecidos, gerando um ambiente de otimismo para empresas.

Segundo o diretor de TI do B2B da OI, Luiz Carlos Fray, a plataforma de relacionamento permite que o empresário verifique quais ambientes são mais visitados por determinados setores, possibilita o deslocamento dos clientes nos ambientes visitados, por meio de um mapa no aplicativo Viewer, além de mostrar produtos nas prateleiras e os descontos oferecidos.

Outros segmentos

Direcionada para empresas bancárias, a solução tecnológica permite que o cliente faça um atendimento prévio com o gerente ou atendente bancário, reduzindo o tempo de espera para o atendimento, é o que explicou Luiz Faray. Para a aérea de educação, os pais poderão monitorar os filhos na escola e ter uma interação direta com os educadores.

“O Wifi Business foi desenvolvido para que as empresas possam melhorar a experiência dos seus clientes por meio da oferta de seus serviços e produtos, utilizando de ‘business insights’ que são gerados por meio de cruzamentos de dados do negócio. Nosso objetivo é ser o principal agente facilitador da transformação no modo de consumir no Brasil, criando uma simbiose entre o mundo digital e o ambiente físico como lojas, agências de bancos, laboratórios e hospitais e hotéis, por exemplo”, diz Luiz Carlos Faray.

De acordo com a diretora do B2B da OI, Cátia Tokoro, o aplicativo permite, ainda, o monitoramento dos locais onde são armazenados os produtos, como nas geladeiras, verificando a temperatura do ambiente e fazendo uma contagem de entrada e saída dos produtos. Há também a possibilidade de o empresário conversar com a máquina armazenadora, pedindo uma foto em tempo real dos itens em estoque.

Funcionalidades

Entre as funções, estão a oferta para conectar os clientes, que possibilita captar o fluxo de pessoas nas lojas, identificar o perfil do cliente e por qual rede social ele se conecta como Google+ ou Facebook. A solução oferece maior interação para clientes que possuem App da loja, permitindo realizar campanhas de engajamento e direcionar ofertas dinâmicas por perfil, garantindo uma comunicação integrada entre o aplicativo, a loja virtual e a loja física. Realiza controle das mercadorias nas prateleiras, permitindo reposição constante sempre que os parâmetros definidos pela empresa forem atingidos.

Henderson Martins

EM TEMPO

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Oi