Oficinas circenses são ofertadas para crianças e jovens em Centro de Convivência

Inspirada pelo Dia do Circo, que é comemorado no dia 27 de março, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) promove oficinas circenses, a partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio, Zona Oeste. O objetivo é resgatar a magia do circo, desenvolver atividades físicas, além de proporcionar convivência entre os participantes.

“Essas oficinas vão ser um resumo das atividades circenses. Aqueles que quiserem continuar, nós vamos promover mais formações, além de convidar outras pessoas também. O objetivo é que no futuro surjam novos artistas e novos locais de formação, que estão em falta aqui na cidade”, destacou Jefferson Dornellas Jacinto, um dos organizadores do evento e membro da Associação de Artistas Circenses do Amazonas.

A programação vai contar com ‘Oficina de Palhaço e Oficina de Perna de Pau’ nesta sexta-feira, e ‘Oficina de Tecido Circense’ no sábado (25). As atividades serão ofertadas para jovens entre 12 e 18 anos, mas também podem participar crianças a partir dos 10 anos de idade que estejam acompanhadas por seus responsáveis.

As vagas são limitadas e a inscrição é um quilo de alimento não perecível para cada oficina. Segundo Jacinto, os alimentos arrecadados serão destinados para ajudar os artistas desempregados e também a Casa da Criança.

Os interessados devem ir à sala psicossocial do CECF Magdalena Arce Daou, com documento de identidade para efetuar a inscrição. Já para as mulheres, no domingo, vai ter a ‘Oficina de Palhaça Pink Rosa’, com inscrição exclusivamente por meio do e-mail: artistascircenses@hotmail.com.

“Ainda para comemorar o Dia do Circo, no domingo, no Parque dos Bilhares vai ter uma Mostra Circense com artistas e convidados, a partir das 18h. E na segunda vamos ter uma roda de conversa no Largo São Sebastião, a partir das 17h”, disse Jefferson.

Programação

Sexta-feira (24/03/17)

1) Oficina de Palhaço

Oficineira: Palhaça Ella

Número de Vagas: 20

Hora: 09h às 12h (intervalo para almoço) 14h às 18h

Taxa: 01 kg de alimento não perecível

2) Oficina de Perna de Pau ‼

Oficineiro: Mister Alaim – circo

Número de Vagas: 20

Hora: 08h às 12h

Taxa: 01 Kg de alimento não perecível

3) Oficina de Perna de Pau ‼

Oficineiro: Mister Alaim

Número de Vagas: 20

Hora: 14h às 18h

Taxa: 01 Kg de alimento não perecível

Sábado (25/03/17)

1) Oficina de Tecido Circense

Oficineiro: Cauper

Número de Vagas: 20

Hora: 09h às 11h

Taxa: 01Kg de alimento não perecível.

2) Oficina de Tecido Circense

Oficineiro: Cauper

Número de Vagas: 20

Hora: 14h ás 16h

Taxa: 01Kg de alimento não perecível

Domingo (26/03/17)

1) Oficina de Palhaça Pink Rosa

Oficineira: Palhaça Cafuxa

Número de Vagas: 25 vagas somente para mulheres

Hora: 08h às 12h (intervalo para almoço) 14h às 18h

Taxa: 01 Kg de alimento não perecível

Inscrição – por e-mail

