Oficina ‘O Ator-Travesti’ terá início nesta sexta-feira, no Café Teatro

Tem como público-alvo profissionais da cena da noite, como atores, performers, bailarinos, drag queens e também não atores, incluindo profissionais do sexo, transgêneros – Divulgação

Antecedendo as apresentações do espetáculo “Rival Rebolado”, que será apresentado no Les Artistes Café Teatro, nos dias 12 e 13 de agosto, durante o Passo a Paço 2017, nesta sexta-feira (4), terá início a Oficina “O Ator-Travesti: Transgressão e Desmesura na Cena Transformista”, ministrada pelo ator e diretor Fabiano de Freitas.

A oficina será realizada das 19h às 22h, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11 e terá como público-alvo profissionais da cena da noite, como atores, performers, bailarinos, drag queens e também não atores, incluindo profissionais do sexo, transgêneros de quaisquer origens e demais participantes da comunidade interessados em tomar contato mais solidificado com a cena transformista no palco.

Leia também:4ª edição do Passo a Paço acontece dias 12 e 13 de agosto com mais de 24 atrações

Inscrição

As inscrições encerram-se às 17h desta quinta-feira (3) e os interessados deverão enviar um email para o departamento de eventos da Manauscult no endereço [email protected] , com uma breve descrição do perfil e manifestando interesse em participar da oficina que ocorrerá das 19h às 22h. As vagas são limitadas.

A oficina integra as atividades do Passo a Paço 2017, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A programação completa está disponível no portal www.vivamanaus.com/passoapaco2017.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga resultado preliminar de edital para feira gastronômica do Passo a Paço

Agenda cultural: Virada Sustentável, Feira de Vinil e espetáculos de teatro dominam o fim de semana em Manaus

Manauscult divulga resultado preliminar de edital para feira gastronômica do Passo a Paço