Oficina gratuita de dança e novas tecnologias inicia nesta terça em Manaus

A partir desta terça-feira (22) até o próximo domingo (27), o projeto Formar/Informar promove a ‘Oficina de Dança e Novas Tecnologias’ com a artista baiana Bel Souza. A oficina é gratuita e ocorrerá na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), no bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul, das 9h às 12h.

Os interessados em participarem das oficinas devem enviar seu nome completo, telefone, email, grupo/escola/universidade que atua, para o Facebook do projeto (Clique aqui), pelo email (contemdancacia@gmail.com) ou via Whatsapp pelos números 981579817 (Amanda Pinto) e 981325345 (Ana Carolina Souza).

Projeto

Idealizado pela artista Amanda Pinto, o Projeto Formar/Informar promoverá, em Manaus, mais uma oficina de dança gratuita para profissionais e estudantes em dezembro.

Contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2014, o projeto engloba quatro oficinas, das quais duas já foram realizadas sobre ‘Dança Contemporânea’ e ‘Dramaturgia na Dança’.

Além da Oficina Dança e Novas Tecnologias, de 22 a 27, com a artista Bel Souza, em dezembro, de 6 a 11, é a vez da artista Marilza Oliveira, também da Bahia ministrar a oficina ‘Dança Afro’. A produção é feita pela Contem Dança Cia, sob direção da artista Francis Baiardi.

Com informações da assessoria