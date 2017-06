Oficina em Manaus irá ensinar a retirar espinhas de peixes

Vilão para quem gosta de comer peixe, a retirada de espinhas será tema de oficina a ser realizada, gratuitamente, no dia 24 de junho (sábado). A capacitação faz parte das ações sociais da Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas (AEP/AM). O curso acontecerá no Laboratório de Tecnologia do Pescado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), situado no bloco V, setor Sul.

Durante a aula, os participantes serão instruídos sobre como identificar os locais com maior possibilidade de encontrar as espinhas, além de como trabalhar com o pescado, incluindo manuseio correto de facas, localização de espinhas dorsais (em formato de y) e da cauda.

A técnica poderá ser utilizada para todos os tipos de peixe de escamas. De acordo com a AEP/AM serão oferecidas 30 vagas, divididas em duas turmas matutinas nos horários de 8h e 10h. Os interessados devem fazer a solicitação da inscrição pelo e-mail associação.eng.pesca@gmail.com.

A Ufam fica localizada na Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, bairro Coroado I.

Com informações da assessoria