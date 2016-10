Oficina de reaproveitamento de resíduos ensina a confeccionar bonecas com base de garrafas pet

Em homenagem ao mês das crianças, a programação de oficinas de reaproveitamento de resíduos, oferecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam) no Uai Shopping, no São José, na Zona Leste, vai realizar, até a próxima terça-feira (10), a oficina de confecção de bonecas com base de pet.

Além de brinquedos, as bonecas podem ser utilizadas também como peças decorativas e até servir como opção para geração de renda. A peça é feita a partir do reaproveitamento de garrafas pet de 2,5 litros. As aulas são abertas e gratuitas.

A instrutora da oficina, a técnica em Educação Ambiental da Semmas, Ariete Rodrigues, explica que as peças são fáceis de confeccionar e podem ter diferentes modelos, que vão variar de acordo com a criatividade de cada participante.

Os interessados em participar podem se dirigir até a sede do Espaço Ecam ou ligar para a Divisão de Educação Ambiental da Semmas, pelo 3236-8587, para obter maiores informações. As aulas serão realizadas pela manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h às 15h.

As oficinas de reaproveitamento serão oferecidas pelo programa Uniambiente, desenvolvido pela Semmas, que visa disseminar a prática do reaproveitamento de resíduos com a finalidade de promover o incentivo à coleta seletiva, à redução do volume de descarte de resíduos e à geração de renda para as famílias.

Ao longo do ano, dez oficinas serão oferecidas. Esta será a nona realizada em 2016. A próxima será a de peças decorativas natalinas feitas a partir do reaproveitamento de papel, papelão, jornais e revistas.

Este ano, já foram oferecidas oficinas de fuxico com retalho (março), arte em papel (abril), puff de garrafa pet (maio), mandala em CD (junho) e papietagem com jornal (julho), baús e caixas de papelão (agosto e setembro), boneca com base de pet (outubro), anjo com garrafa pet (novembro e dezembro) e árvores de natal com canudos de jornal (novembro e dezembro).

Desde 2014, o Ecam Uai Shopping é gerido pela Semmas, por meio de parceria firmada com a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias, responsável pela criação do espaço.

