Oficina bate recorde com reaproveitamento de PETs em Manaus

A Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) encerrou ontem (28), mais uma oficina de reaproveitamento de resíduos, no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam) Uai Shopping São José, conseguindo atingir um recorde na produção de peças a partir da reutilização de materiais como garrafas PET, embalagens tetrapack, jornal, garrafas de vidro, entre outros.

Foram produzidas, no total, 261 peças por 20 alunos participantes. “Foi o maior número de peças já produzido ao longo em uma oficina, com o envolvimento direto dos participantes na coleta do material a ser utilizado e na confecção dos produtos. Acreditamos que, dessa forma, contribuímos efetivamente para formar uma consciência ambiental e promover uma mudança de comportamento das pessoas em relação aos resíduos”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior

A oficina foi também a mais longa já oferecida, com 28 dias de duração, enfocando diversas técnicas como a da papietagem e decupagem, para reutilização de garrafas de vidro com jornais e revistas, e confecção de brinquedos, sofás para bonecas, porta-joias, porta-absorventes, porta-celulares, porta-cartões, agulheiros (de pulso e de dedo) em formatos diversos a partir do reaproveitamento de caixas de leite (embalagens tetrapack). A oficina teve início no dia 1º de agosto e foi encerrada ontem, com uma exposição dos produtos.

De acordo com a técnica em Educação Ambiental da Semmas, Francisca Godinho, o objetivo principal das oficinas é estimular a prática do reaproveitamento bem como a redução do descarte de resíduos na natureza. “Cada aluno passa a ser um multiplicador das técnicas e da mensagem ambiental de preservação do meio ambiente a partir da separação dos resíduos reaproveitáveis”, afirma ela.

A oficina também ajuda as famílias na geração de renda com a venda dos produtos confeccionados.

