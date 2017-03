Official 80 comanda noite no Red Dog Pub neste sábado

Os amantes de Pop rock já têm roteiro certo para a noite deste sábado (11), em Manaus. O ponto de desembarque é no Red Dog Pub, na Rua Rio Branco, bairro Nossa Senhora das Graças. A casa recebe a banda Official 80, que abre o repertório de clássicos internacionais como Dire Straits, Foo Fighters e Queen. Além disso, os músicos resgatam as melhores dos Paralamas do Sucesso e marcas de Renato Russo no Legião Urbana.

Uma das bandas que sempre está em destaque em Manaus, a Official 80 se apresenta em eventos com o melhor do pop rock que marcou a década de 70 em diante, e também, sucessos da era 2000 estão no set-list.

Haverá homenagem aos ex-vocalistas da Official 80, Fabio Guedes e Junior Bicharra, que sobem ao palco para cantar juntamente com o mais novo integrante, o vocalista Dennhys Ronald.

“É sempre um prazer tocar com a galera, fazer uma palhinha e também me divertir porque eu tenho a chance de tocar aquilo que eu gosto”, destaca o pernambucano Fabio Guedes, que fez parte da primeira formação da banda, fundada em 2005.

Com informações da assessoria