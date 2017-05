Oferta de vagas de emprego no brasil continua em queda

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e a Catho divulgaram, nesta segunda-feira (15), novos indicadores do mercado de trabalho com base nos dados do mês de abril. Apesar de alguns sinais de melhora no começo do ano e do leve crescimento exibido em março, o Índice Catho-Fipe de novas vagas de emprego voltou a registrar queda em abril de 2017.

Na comparação com o março, a variação foi de -3,6%; quando comparado com o nível de abril de 2016, a redução foi de 5,7%.

Já o Índice de Novas Vacâncias continua em queda (-7,2%) com relação a abril de 2016. Tal queda voltou a acelerar após 3 meses consecutivos de reduções. Com relação a março de 2017, houve redução de 0,9%.

Por fim, o Índice Catho-Fipe de Vagas por Candidato, que mede a concorrência entre candidatos por uma vaga de emprego, registrou retração de 24,3% com relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação feita com março de 2017 houve redução de 4,4%.